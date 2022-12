Грудень, 27 в 20:24

Українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська (позивний Тайра) вирішила повернутися на війну, яку РФ розв’язала проти України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню WoMo під час заходу Women of Ukraine – Heroes of the World, присвяченого жінкам в українській армії.

Юлія Паєвська зазначила, що зараз працює на “західному фронті”, тобто під час зустрічей із представниками країн Заходу розповідає, як російські окупанти знущаються над українцями в полоні.

Зараз дивляться

Тайра уточнила, що також веде боротьбу з російськими ЗМІ, які поширюють пропаганду в країнах Заходу.

– Я тримаю західний фронт, але він просвітницький та інформаційний… Ми всі бачимо, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а найгірше – вбивають наших представників культури. Розповіді про такі втрати сприяють додатковому отриманню зброї, але я вирішила, що повертаюсь на війну, – наголосила Тайра.

Вона також поінформувала про жорстоке ставлення окупантів до полонених українців. Паєвська уточнила, що співчуття не виявляв ніхто з росіян, навіть медики.

– Росіянка-медикиня мене ненавиділа так само, як і решта, хоча нібито лікарка… Я ходила після багатогодинних допитів, спираючись на стінку, бо так було погано. А вона, передаючи знеболювальні пігулки через “кормушку” в дверях, сказала: Подумаешь, побили ее. Тебя что, муж никогда не бил? Я відповіла, що не бив. І вона запитала: А він взагалі мужик? І зареготала, – поділилася спогадами Тайра.

Паєвська додала, що розповідала про цей випадок європейським політикам під час зустрічей. Ця історія їх вразила та зруйнувала “їхню надію на діалог із ворогом”.

Як відомо, Юлія Паєвська після початку Революції Гідності в 2013 році була медиком на Майдані. Згодом вона створила добровольчий медико-евакуаційний підрозділ Ангели Тайри, служила за контрактом у Збройних силах України. Після демобілізації в 2020 році Тайра повернулася на фронт як медикиня та волонтерка.

Після початку повномасштабної війни Юлія Паєвська перебувала в Маріуполі. В середині березня цього року вона потрапила в полон до російських окупантів.

Тайру вдалося визволити з полону 17 червня 2022 року. Згодом вона неодноразово розповідала на різних майданчиках про знущання рашистів над полоненими.

Зокрема, у вересні Юлія Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією в США. Вона розповіла, що стала свідком безлічі звірств окупантів: побиття, тортури, вбивства, знущання над жінками, позбавлення поранених медичної допомоги.

Джерело: WoMo

Фото: Facebook Юлії Паєвської