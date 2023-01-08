Січень, 08 в 0:02

Після отримання Україною танків від західних країн, можна буде починати діалог про постачання ракет дальності понад 100 км.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Його запитали, що змінилось у ставленні партнерів України, що за останні дні декілька західних країн вирішили передати ЗСУ важку наступальну техніку.

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За словами Подоляка, на Заході бачать, що ескалації війни через передачу Україні зброї не буде, а навпаки, озброєння дасть змогу локалізувати конфлікт.

– Якщо раніше вони вважали, що передача нам танків, наприклад, одразу масштабує війну, заведе її на інші території, то сьогодні вони розуміють, що передача Україні зброї локалізує цю війну, і таким чином вони забезпечать собі можливість гарантувати безпеку своїм громадянам. Так, за наш рахунок, але вони нам допомагають, – сказав він.

Радник керівника Офісу президента додав, що створилась нова політична реальність.

– Наші партнери чіткі у своїх програмах підтримки України. Повірте мені, через кілька днів чи тижнів ми з вами говоритимемо про танки, а трохи пізніше – про ключовий елемент ефективного контрнаступу. Як тільки ми отримаємо ракети певної дальності у необхідній кількості, я маю на увазі (дальність, – Ред.) 100-200 км та більше, то суттєво зміниться картина, тому що ми знищуватимемо всю логістичну інфраструктуру російської армії, – сказав Михайло Подоляк.

Саме цей крок, впевнений радник керівника ОП, пришвидшить перемогу України.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що танки можуть стати частиною наступного етапу військової допомоги Україні.

Перед цим, увечері 5 січня президент США і канцлер ФРН домовилися передати Україні додатковий ЗРК Patriot і десятки одиниць бронетехніки, серед якої такі бронемашини, як Marder і Bradley.

Український президент привітав рішення західних лідерів наступного дня після того, як президент Франції оголосив про передачу Україні легких танків AMX-10RC.

Пізніше в уряді Німеччини уточнили, що передадуть Україні перші 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot у період до кінця березня.