Март, 17 в 20:09

Министерство обороны Украины планирует создать отдел международного, который поможет в расследовании военных преступлений военнослужащих российской армии.

Об этом написал министр обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

— Мы создаем отдел международного права в Минобороны. Он будет способствовать расследованию военных преступлений России, внедрению норм международного гуманитарного права, правил ЕС и стандартов НАТО. Соблюдение международного права — это то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста, — написал он.

We’re establishing an International Law unit in @DefenceU

It will contribute to investigating #russianwarcrimes, implementing IHL norms, EU regulations & NATO standards.

Adherence to international law is what distinguishes a democratic state from a legal nihilist#tribunal4russia Сейчас смотрят — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 17, 2023

Напомним, 17 марта текущего года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение МУС конкретным сигналом для российских элит.

Факты ICTV пообщались с юристом-международником, который рассказал о пяти последствиях для российского президента в связи с решением Международного уголовного суда.

В октябре 2022 года главный прокурор МУС говорил, что Украина может выдавать Международному уголовному суду подозреваемых в военных преступлениях россиян, хотя Россия не является подписантом Римского статута.