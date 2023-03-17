Березень, 17 в 20:09

Міністерство оборони України планує створити відділ міжнародного, яке допоможе у розслідування воєнних злочинів військовослужбовців російської армії.

Про це написав міністр оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

– Ми створюємо відділ міжнародного права в Міноборони. Він сприятиме розслідуванню воєнних злочинів Росії, впровадженню норм міжнародного гуманітарного права, правил ЄС та стандартів НАТО. Дотримання міжнародного права – це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста, – написав він.

We’re establishing an International Law unit in @DefenceU

It will contribute to investigating #russianwarcrimes, implementing IHL norms, EU regulations & NATO standards.

Adherence to international law is what distinguishes a democratic state from a legal nihilist#tribunal4russia Зараз дивляться — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 17, 2023

Нагадаємо, 17 березня поточного року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення МКС конкретним сигналом для російських еліт.

Факти ICTV поспілкувались з юристом-міжнародником, який розповів про п’ять наслідків для російського президента у зв’язку з рішенням Міжнародного кримінального суду.

У жовтні 2022 року головний прокурор МКС казав, що Україна може видавати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Росія не є підписантом Римського статуту.