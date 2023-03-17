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Факти / Україна

Допоможе розслідувати воєнні злочини РФ: Резніков анонсував створення нового відділу при Міноборони

Ілля Нежигай, редактор стрічки
олексій резніков
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України планує створити відділ міжнародного, яке допоможе у розслідування воєнних злочинів військовослужбовців російської армії.

Про це написав міністр оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

– Ми створюємо відділ міжнародного права в Міноборони. Він сприятиме розслідуванню воєнних злочинів Росії, впровадженню норм міжнародного гуманітарного права, правил ЄС та стандартів НАТО. Дотримання міжнародного права – це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста, – написав він.

Нагадаємо, 17 березня поточного року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення МКС конкретним сигналом для російських еліт.

Факти ICTV поспілкувались з юристом-міжнародником, який розповів про п’ять наслідків для російського президента у зв’язку з рішенням Міжнародного кримінального суду.

У жовтні 2022 року головний прокурор МКС казав, що Україна може видавати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Росія не є підписантом Римського статуту.

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