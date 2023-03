Міністерство оборони України планує створити відділ міжнародного, яке допоможе у розслідування воєнних злочинів військовослужбовців російської армії.

Про це написав міністр оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

We’re establishing an International Law unit in @DefenceU

It will contribute to investigating #russianwarcrimes, implementing IHL norms, EU regulations & NATO standards.

Adherence to international law is what distinguishes a democratic state from a legal nihilist#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 17, 2023