Допоможе розслідувати воєнні злочини РФ: Резніков анонсував створення нового відділу при Міноборони
Міністерство оборони України планує створити відділ міжнародного, яке допоможе у розслідування воєнних злочинів військовослужбовців російської армії.
Про це написав міністр оборони України Олексія Резнікова у Twitter.
– Ми створюємо відділ міжнародного права в Міноборони. Він сприятиме розслідуванню воєнних злочинів Росії, впровадженню норм міжнародного гуманітарного права, правил ЄС та стандартів НАТО. Дотримання міжнародного права – це те, що відрізняє демократичну державу від правового нігіліста, – написав він.
We’re establishing an International Law unit in @DefenceU
It will contribute to investigating #russianwarcrimes, implementing IHL norms, EU regulations & NATO standards.
Adherence to international law is what distinguishes a democratic state from a legal nihilist#tribunal4russiaЗараз дивляться
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 17, 2023
Нагадаємо, 17 березня поточного року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення МКС конкретним сигналом для російських еліт.
Факти ICTV поспілкувались з юристом-міжнародником, який розповів про п’ять наслідків для російського президента у зв’язку з рішенням Міжнародного кримінального суду.
У жовтні 2022 року головний прокурор МКС казав, що Україна може видавати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Росія не є підписантом Римського статуту.