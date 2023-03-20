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Факти / Україна

Капітуляція РФ: Данілов назвав головний пункт для мирного плану Китаю

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що головним пунктом так званого мирного плану Китаю має бути капітуляція Росії.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, саме таку позицію президент Китаю Сі Цзіньпін має донести російському диктатору Володимиру Путіну.

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– Формула успішної реалізації “мирного плану” Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН, – написав Олексій Данілов.

Він зауважив, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають буди повністю відновлені.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Китай підтримує Росію у війні проти України. Мета Китаю – продовжити війну та зробити її ще кривавішою.

Також ЗМІ повідомляли, що лідер КНР Сі Цзіньпін планує провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Відбудеться це після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.

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24 лютого Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

Фото: РНБО

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