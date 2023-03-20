Березень, 20 в 11:30

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що головним пунктом так званого мирного плану Китаю має бути капітуляція Росії.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, саме таку позицію президент Китаю Сі Цзіньпін має донести російському диктатору Володимиру Путіну.

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– Формула успішної реалізації “мирного плану” Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ із території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН, – написав Олексій Данілов.

Він зауважив, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають буди повністю відновлені.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Китай підтримує Росію у війні проти України. Мета Китаю – продовжити війну та зробити її ще кривавішою.

Також ЗМІ повідомляли, що лідер КНР Сі Цзіньпін планує провести онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Відбудеться це після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.

24 лютого Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

Фото: РНБО