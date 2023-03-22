Март, 22 в 15:57

Россия готовит новый масштабный удар. И на этот раз планирует задействовать вовсе не бомбы или ракеты, а то, что большинство из нас использует ежедневно, – воду из крупнейшей речной артерии Украины.

О тайных планах Кремля на воду и почему это может привести к техногенной катастрофе, которой мир еще не видел – читайте далее в материале.

Все помнят длинные очереди на заправках, так же, как и блэкауты. Россия не оставляет надежд разрушить критическую инфраструктуру Украины.

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Сначала это были нефтеперерабатывающие заводы и теплоэлектростанции. Теперь под ударом могут оказаться крупнейшие плотины страны.

— Эти планы были впервые озвучены еще в октябре 2022 года. Тогда, собственно, появилась информация о возможности нанесения ударов по гидроэнергетическим объектам и создания искусственных техногенных катастроф, — отметил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

И это не просто предостережение. Российские войска в течение осени и зимы уже били по ряду гидротехнических объектов Украины, есть потери.

В середине сентября прошлого года российские ракеты разрушили плотину Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.

Как следствие, существенное поднятие уровня воды в реке Ингулец. Из-за этого затопило некоторые домохозяйства в городе.

— Это целенаправленное разрушение инфраструктуры для того, чтобы нанести как можно больше убытков, — сказал Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук.

Но это может быть лишь разведка боем. Подготовка перед более мощным ударом. Речь идет о самой большой плотине Украины — ДнепроГЭС в Запорожье.

— Критическая граница — середина апреля и, соответственно, май. Эти два месяца будут критическими для реализации возможных сценариев создания искусственных техногенных катастроф, — сказал Дмитрий Снегирев.

Сама ГЭС расположена всего в 50 километрах от линии фронта. Это значит, что российские войска могут бить по ней ракетами С-300, запасы которых у РФ просто огромные.

В декабре ДнепроГЭС уже выдержала массированный удар России. Плотина устояла. А уже в феврале противник снова ударил – по машинному залу.

— На сегодняшний день более 30 ракетных ударов было осуществлено по нашим объектам, — сказал Игорь Сирота, генеральный директор Укргидроэнерго.

ДнепроГЭС — это не просто объект энергогенерации. Плотина в Запорожье сдерживает тысячи тонн воды. И в случае прорыва дамбы огромный поток может затопить десятки населенных пунктов ниже по Днепру.

По данным Запорожской районной госадминистрации, подъем воды в некоторых местах может достичь 8-12 метров. Это высота 4-5 этажей. И удерживаться большая вода будет от 4 до 7 часов.

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— Основное, чего пытается достичь Российская Федерация подобными техногенными катастрофами — это эффект домино. То есть, каскад ГЭС, которые расположены на Днепре, он фактически будет сметен водой. Сначала ДнепроГЭС, доходит до другой – и пошло, пошло, пошло. Как домино складываются. Главная цель — парализовать энергетический сектор Украины. Второе, я уже говорил, нанесение максимального урона гражданскому населению. Плюс — затопление огромных территорий украинской земли, — пояснил Дмитрий Снегирев.

Такое уже было в истории Запорожья. В 1941-м году советские войска, по отмашке Сталина, тайно взорвали ДнепроГЭС.

— Там бурились специальные шурфы, туда закладывались сотни тонн взрывчатки. Но результат получился лишь частичный, — сказал Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия XXI.

Пролом в плотине был длиной с футбольное поле. Но этого хватило, чтобы разрушительная волна накрыла южные районы Запорожья и окрестные села.

— У российского диктатора есть тяготение к историческим параллелям. Тогда, по разным данным и по оценкам историков, погибло от 20 до 100 тыс. гражданского населения. То есть, они прекрасно понимают, о чем идет речь. К тому же, были затоплены огромные территории Украины, — отметил Снегирев.

Но есть одно но: чтобы полностью прорвать такую плотину, нужно невероятное количество взрывчатки.

— Эта станция рассчитана выдержать ядерный удар, — отметил Игорь Сирота.

Поэтому даже прилеты десятков ракет не разрушат ГЭС, уверяют в Укргидроэнерго.

— Чтобы уничтожить плотину нужно в разы, в десятки, сотни раз больше мощности, и это попадание в одно место десятками, сотнями ракет. Не думаю, что кто-то будет этим заниматься. Здесь стоит вопрос совсем другой, чтобы максимально нанести вред оборудованию, которое предоставляет электроэнергию для населения, — объяснил Сирота.

Правда, есть в Украине одна ГЭС, которая уже находится в неудовлетворительном состоянии и которую Россия может использовать для техногенной катастрофы. Речь идет о Каховской гидроэлектростанции, захваченной РФ год назад.

— Сейчас именно Каховскую ГЭС рассматривают как одну из самых опасных в моменте создания искусственной катастрофы, — отметил Дмитрий Снегирев.

Россия уже воплощает коварный сценарий. Тихий, но не менее разрушительный. Там специально открыли затворы плотины и спускают воду из Каховского водохранилища.

— Более 4 месяцев, как весь персонал был выведен за пределы станции. И на сегодняшний день станция управляется исключительно военными людьми. Станция не работает, и поэтому они открыли затворы, — сказал Игорь Сирота.

Сброс воды возле Каховки повлияет на весь Днепровский каскад.

— Каховское водохранилище построено для целей орошения. И это был основной источник воды для всего юга Украины. В частности, для автономной республики Крым, для Херсонской, Запорожской областей. РФ хочет сделать так, чтобы нас подвинуть с рынков, разрушить всю нашу инфраструктуру и экономику, — сказал Михаил Яцюк.

Уже сейчас дефицит воды испытывают в прибрежных селах Херсонщины. И Россия делает на это ставку.

— Две третьих населения Украины, как мы знаем, пользуется ресурсами Днепра. Это касается и тех регионов, которые являются маловодными, — сказал Яцюк.

Более того, падение уровня в Каховском водохранилище несет уже ядерную опасность. Речь идет о Запорожской атомной электростанции.

— Системы охлаждения Запорожской атомной питаются именно из Каховского водохранилища. Если не будет хватать воды для системы охлаждения реакторов, то возникнет критическая ситуация, — отметил Михаил Гончар.

Впрочем, Россия может пойти на куда более радикальные шаги — взорвать Каховскую плотину.

При таком сценарии затопит прибрежные населенные пункты. Ширина разлива может достичь 5 километров. Уровень воды будет подниматься постепенно, в течение 14 часов. Под водой окажутся огромные территории.

— Если, не дай Бог, будут реализованы преступные планы по созданию техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, в зоне затопления окажутся 80 населенных пунктов. 80! Значительные территории. Еще раз подчеркиваю, высота дамбы 16 метров, — отмечает Дмитрий Снегирев.

Пойти на это Россию может заставить одна, вполне конкретная причина.

— Они рассматривают это, чтобы сделать невозможным контрнаступление Вооруженных сил Украины. Затопленные территории замедлят продвижение ВСУ и не дадут возможность реализации замыслов по деоккупации Запорожской области и, соответственно, Херсонской области. То есть сценарии просчитываются, в том числе с использованием объектов повышенной критической опасности, — пояснил Снегирев.

Это может привести к серьезным последствиям. Хотя на отечественные ГЭС и приходится незначительная доля генерации электроэнергии, в пиковое время нагрузки именно гидроэлектростанции стабилизируют систему.

— Когда есть разрушение ГЭС, то, соответственно, энергосистема может вообще разрушиться. То есть то, что мы и так пережили — много отключений, они могут еще усилиться, — отметил Михаил Яцюк.

Это несет за собой и экономические убытки. Юг может останется без сельского хозяйства.

— Без питьевой воды останется не только население, а и все отрасли экономики. Соответственно, инфраструктура будет разрушена. Мы получим убытки для всех объектов, которые привязаны к водохранилищам. Ожидаются большие угрозы для сельского хозяйства, поскольку не будет воды для орошения, — пояснил Яцюк.

Но плотины — это все же хорошо защищенные и сверхпрочные сооружения. Эксперты говорят: максимум на что способна Россия — это взорвать не всю плотину, а некоторые затворы водосбросов.

Однако даже в таком случае их восстановление и устранение последствий от удара, будут быстрыми и эффективными.

— Мы научились работать очень быстро в военное время. Это все можно быстро, ну, в течение недели, ликвидировать. Скажем, закрыть те все уязвимые места, а потом уже восстанавливать до проектного решения станцию, — считает Игорь Сирота.

Как бы там ни было, Россия готовит новый план дестабилизации Украины.

Поэтому крайне важно, чтобы международные партнеры превентивно отреагировали и противодействовали Кремлю в контексте и этой угрозы. Важно как можно быстрее вернуть крупнейшие гидросооружения под контроль Украины.