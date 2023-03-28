Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке
Министр обороны Украины Алексей Резников проехался на одном из британских танков Challenger 2 MBT, которые уже прибыли к нам.
Соответствующее видео Резников опубликовал в Twitter.
Глава Минобороны поблагодарил своего британского коллегу Бена Уоллеса и премьера Риши Сунака за такую помощь Вооруженным силам Украины.
— Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач, — отметил Резников.
It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.
Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.
These fantastic machines will soon begin their combat missions.
Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023
Накануне Алексей Резников показал новые боевые машины, которые ВСУ уже получили от западных партнеров.
Речь идет о британских танках Challenger 2, американских БТР Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.
Ранее издание The Guardian писало, что в Украину возвращаются наши военные, которые завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.
Фото: скриншот из видео