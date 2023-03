Министр обороны Украины Алексей Резников проехался на одном из британских танков Challenger 2 MBT, которые уже прибыли к нам.

Соответствующее видео Резников опубликовал в Twitter.

Глава Минобороны поблагодарил своего британского коллегу Бена Уоллеса и премьера Риши Сунака за такую помощь Вооруженным силам Украины.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023