Март, 28 в 10:29

Министр обороны Украины Алексей Резников проехался на одном из британских танков Challenger 2 MBT, которые уже прибыли к нам.

Соответствующее видео Резников опубликовал в Twitter.

Глава Минобороны поблагодарил своего британского коллегу Бена Уоллеса и премьера Риши Сунака за такую помощь Вооруженным силам Украины.

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— Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач, — отметил Резников.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the ???????? people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Накануне Алексей Резников показал новые боевые машины, которые ВСУ уже получили от западных партнеров.

Речь идет о британских танках Challenger 2, американских БТР Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.

Ранее издание The Guardian писало, что в Украину возвращаются наши военные, которые завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.

Фото: скриншот из видео