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Факты / Україна

Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке

Марта Бондаренко, редактор ленты
Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке

Министр обороны Украины Алексей Резников проехался на одном из британских танков Challenger 2 MBT, которые уже прибыли к нам.

Соответствующее видео Резников опубликовал в Twitter.

Глава Минобороны поблагодарил своего британского коллегу Бена Уоллеса и премьера Риши Сунака за такую помощь Вооруженным силам Украины.

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— Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач, — отметил Резников.

Накануне Алексей Резников показал новые боевые машины, которые ВСУ уже получили от западных партнеров.

Речь идет о британских танках Challenger 2, американских БТР Stryker и Cougar, а также немецких БМП Marder.

Ранее издание The Guardian писало, что в Украину возвращаются наши военные, которые завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.

Фото: скриншот из видео

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