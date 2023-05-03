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В Воздушных силах рассказали, откуда РФ этой ночью запускала дроны по Украине

В Воздушных силах рассказали, откуда РФ этой ночью запускала дроны по Украине
Фото: Getty Images

Во время ночной атаки 3 мая российские войска запускали беспилотники по Украине из Брянской области и Азовского моря.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

— Атаковали с двух направлений еще до полуночи. Традиционно атакуют из района аэродрома Сеща Брянской области, это с севера нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда противник тоже часто наносит удары”, — сказал он.

Ночью 3 мая Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе типа Shahed.

В Николаевской области БпЛА попал в частный дом.

В Днепре дрон Shahed-136 попал в админздание.

В Кропивницком сразу три дрона атаковали нефтебазу.

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Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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