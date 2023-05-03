В Воздушных силах рассказали, откуда РФ этой ночью запускала дроны по Украине
Во время ночной атаки 3 мая российские войска запускали беспилотники по Украине из Брянской области и Азовского моря.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.
— Атаковали с двух направлений еще до полуночи. Традиционно атакуют из района аэродрома Сеща Брянской области, это с севера нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда противник тоже часто наносит удары”, — сказал он.
Ночью 3 мая Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе типа Shahed.
В Николаевской области БпЛА попал в частный дом.
В Днепре дрон Shahed-136 попал в админздание.
В Кропивницком сразу три дрона атаковали нефтебазу.