Подоляк: Любые незаконные конструкции для массовых убийств — недолговечны
Любые незаконные конструкции, используемые для доставки россиянами оружия, для войны против Украины – недолговечны.
Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
– Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения, – подчеркнул он.
Напомним, ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. По неподтвержденным данным, мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины.
В Генеральном управлении разведки Украины не комментируют причиныъ событий на Крымском мосту, однако очевидно, что эта конструкция там лишняя, и теперь у российской армии возникнут проблемы с переброской военных сил и средств.
Тем временем в СБУ пообещали раскрыть детали инцидентов на мосту через Керченский пролив после победы в развязанной РФ полномасштабной войне.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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