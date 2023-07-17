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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Подоляк: Любые незаконные конструкции для массовых убийств — недолговечны

Керченський міст
Фото: Pixabay

Любые незаконные конструкции, используемые для доставки россиянами оружия, для войны против Украины – недолговечны.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения, – подчеркнул он.

Напомним, ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. По неподтвержденным данным, мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины.

В Генеральном управлении разведки Украины не комментируют причиныъ событий на Крымском мосту, однако очевидно, что эта конструкция там лишняя, и теперь у российской армии возникнут проблемы с переброской военных сил и средств.

Тем временем в СБУ пообещали раскрыть детали инцидентов на мосту через Керченский пролив после победы в развязанной РФ полномасштабной войне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Керченский мост, Михаил Подоляк, Російська агресія
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