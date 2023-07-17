Подоляк: Будь-які незаконні конструкції для масових убивств – недовговічні
Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставлення росіянами зброї, для війни проти України – недовговічні.
Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування, – наголосив він.
Нагадаємо, вночі 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. За непідтвердженими даними, міст атакували за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України.
У Генеральному управлінні розвідки України не коментую причини подій на Кримському мосту, проте очевидно, що ця конструкція там зайва, і тепер у російської армії виникнуть проблеми з перекиданням військових сил та засобів.
Тим часом у СБУ пообіцяли розкрити деталі інцидентів на мосту через Керченську протоку після перемоги в розв’язаній РФ повномасштабній війні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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