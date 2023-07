Будет больше: в ЕС объявили о новом транше помощи Украине на €1,5 млрд

Во вторник, 25 июля, Европейский Союз выделил Украине еще один транш в размере €1,5 млрд из пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она осудила массированные атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру, которая используется для хранения и экспорта зерна.

Глава Еврокомиссии заверила, что на фоне полномасштабной российской агрессии объем помощи от Евросоюза для Украины “будет больше”.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.

As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.

Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.

More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023