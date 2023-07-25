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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Будет больше: в ЕС объявили о новом транше помощи Украине на €1,5 млрд

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Во вторник, 25 июля, Европейский Союз выделил Украине еще один транш в размере €1,5 млрд из пакета макрофинансовой помощи на 2023 год.

Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она осудила массированные атаки РФ на украинскую портовую инфраструктуру, которая используется для хранения и экспорта зерна.

Глава Еврокомиссии заверила, что на фоне полномасштабной российской агрессии объем помощи от Евросоюза для Украины “будет больше”.

– Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру. Будет больше, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Объем нынешнего пакета макрофинансовой помощи от ЕС составляет €18 млрд. Органы Евросоюза утвердили его выделение в конце прошлого года.

Ежеквартально Брюссель планирует предоставлять Украине около €4,5 млрд в течение 2023 года. Предыдущий транш на €1,5 млрд перечислили в июне.

Еврокомиссия также предложила зарезервировать для Украины в бюджете ЕС средства на следующие четыре года. Речь идет о пакете помощи на период с 2024 по 2027 год. Средства Евросоюз хочет предоставлять в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Как объяснял главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, речь идет о создании “отдельной секции” в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечивать потребности украинских войск. Евросоюз мог бы выделять до €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины.

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Еврокомиссия, Європейський Союз, Война в Украине, Урсула фон дер Ляєн, Финансирование
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