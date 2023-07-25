Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Пояснюємо
Як діяти, якщо виконавча служба заблокувала рахунки – поради експерта
Декретні виплати 2023 для непрацюючих: що потрібно знати – пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У вівторок, 25 липня, Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі €1,5 млрд із пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила в своєму Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила масовані атаки РФ на українську портову інфраструктуру, яка використовується для зберігання та експорту зерна.

Глава Єврокомісії запевнила, що на тлі повномасштабної російської агресії обсяг допомоги від Євросоюзу для України “буде більшим”.

– Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Обсяг нинішнього пакету макрофінансової допомоги від ЄС становить €18 млрд. Органи Євросоюзу затвердили його виділення наприкінці минулого року.

Щокварталу Брюссель планує надавати Україні близько €4,5 млрд упродовж 2023 року. Попередній транш на €1,5 млрд перерахували в червні.

Єврокомісія також запропонувала зарезервувати для України в бюджеті ЄС кошти на наступні чотири роки. Йдеться про пакет допомоги на період із 2024 по 2027 рік. Кошти Євросоюз хоче надавати у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Як пояснював головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, йдеться про створення “окремої секції” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечувати потреби українських військ. Євросоюз міг би виділяти до €5 млрд на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України.

Читайте також
Рада ЄС підтримала збільшення виробництва зброї для допомоги Україні
зброя, ремонт зброї, виготовлення зброї

Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Урсула фон дер Ляєн, Фінансування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ просунулись на 500 м в районі Старомайорського – речник Таврійського напрямку
Бої на фронті
В центрі окупованого Донецька пролунали вибухи
Донецьк
Вночі ворожі Шахеди атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині
дрон Shahed Герань-2
Склад Ставки змінився: Зеленський підписав відповідний указ
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Держдеп США попередив про можливу операцію РФ у Чорному морі під чужим прапором
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
7,5 метрів заввишки і 4,5 завширшки: як виглядатиме герб на щиті Батьківщини-Матері
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь