Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд

У вівторок, 25 липня, Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі €1,5 млрд із пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила в своєму Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила масовані атаки РФ на українську портову інфраструктуру, яка використовується для зберігання та експорту зерна.

Глава Єврокомісії запевнила, що на тлі повномасштабної російської агресії обсяг допомоги від Євросоюзу для України “буде більшим”.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.

As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.

Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023