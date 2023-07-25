Буде більше: в ЄС оголосили про новий транш допомоги Україні на €1,5 млрд

У вівторок, 25 липня, Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі €1,5 млрд із пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це повідомила в своєму Twitter-акаунті очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона засудила масовані атаки РФ на українську портову інфраструктуру, яка використовується для зберігання та експорту зерна.

Глава Єврокомісії запевнила, що на тлі повномасштабної російської агресії обсяг допомоги від Євросоюзу для України “буде більшим”.

– Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure. As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine. Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure. More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023

Обсяг нинішнього пакету макрофінансової допомоги від ЄС становить €18 млрд. Органи Євросоюзу затвердили його виділення наприкінці минулого року.

Щокварталу Брюссель планує надавати Україні близько €4,5 млрд упродовж 2023 року. Попередній транш на €1,5 млрд перерахували в червні.

Єврокомісія також запропонувала зарезервувати для України в бюджеті ЄС кошти на наступні чотири роки. Йдеться про пакет допомоги на період із 2024 по 2027 рік. Кошти Євросоюз хоче надавати у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Як пояснював головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, йдеться про створення “окремої секції” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечувати потреби українських військ. Євросоюз міг би виділяти до €5 млрд на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України.

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