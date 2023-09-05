Колишній пілот РФ розповів, чому перейшов на бік України

Російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав гелікоптер Мі-8 та перегнав його на територію України, заявив, що зробив це через небажання брати участь у війні.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві.

– Поштовхом стало повне розуміння того, що відбувається. Я для себе вирішив, що це (війна проти України. – Ред.) злочин найжорстокіший, що не братиму участі в цьому, як би там не було, – сказав він.

За словами пілота РФ, він зв’язався з українськими розвідниками через контакти, вказані на сторінках Головного управління розвідки Міноборони України у соцмережах .

– Я був підписаний на пабліки ГУР, читав, цікавився інформацією. Там під постами були контакти, я звернувся, ми створили секретний чат і почали переписку. Це було моє рішення, нащо коханій батьківщині така війна, – додав він.

Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов 23 серпня підтвердив проведення спецоперації з російським гелікоптером Мі-8, наголосивши, що вдалося знайти правильний підхід до пілота та створити умови, щоб вивезти непомітно всю його родину з території Росії.

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