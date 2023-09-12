G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины

Министры иностранных дел стран-членов Большой семерки (G7) осудили проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

— Мы … однозначно осуждаем проведение Россией фиктивных “выборов” на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и Крыму. Эти фиктивные “выборы” являются дальнейшим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и Устава ООН, — отмечается в заявлении министров.

Авторы документа также подчеркнули, что Россия не имеет никаких законных оснований “для любых таких действий на территории Украины”. А незаконные выборы назвали пропагандистской акцией, направленной на легитимизацию незаконного захвата Россией украинской территории.

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Напомним, 8-10 сентября в России прошли выборы глав регионов. Параллельно с территорией РФ, Кремль также провел незаконные выборы в населенных пунктах временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Для участия в псевдовыборах, захватчики привлекли студентов “волонтерских движений”, бюджетников, а также “гастролеров” из РФ.

Вооруженные российские военные обходили квартиры с оружием и ящиками с “бюллетенями”, а также установили вышки мобильной связи для прослушивания телефонных переговоров жителей.

Население временно оккупированной части Запорожской области тотально проигнорировало “выборы” захватчиков.

Источник : The Guardian

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