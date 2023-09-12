G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины
Министры иностранных дел стран-членов Большой семерки (G7) осудили проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.
— Мы … однозначно осуждаем проведение Россией фиктивных “выборов” на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и Крыму. Эти фиктивные “выборы” являются дальнейшим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и Устава ООН, — отмечается в заявлении министров.
Авторы документа также подчеркнули, что Россия не имеет никаких законных оснований “для любых таких действий на территории Украины”. А незаконные выборы назвали пропагандистской акцией, направленной на легитимизацию незаконного захвата Россией украинской территории.
Напомним, 8-10 сентября в России прошли выборы глав регионов. Параллельно с территорией РФ, Кремль также провел незаконные выборы в населенных пунктах временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.
Для участия в псевдовыборах, захватчики привлекли студентов “волонтерских движений”, бюджетников, а также “гастролеров” из РФ.
Вооруженные российские военные обходили квартиры с оружием и ящиками с “бюллетенями”, а также установили вышки мобильной связи для прослушивания телефонных переговоров жителей.
Население временно оккупированной части Запорожской области тотально проигнорировало “выборы” захватчиков.
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