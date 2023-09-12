Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
Мы рекомендуем
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины

Вибори у Росії
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран-членов Большой семерки (G7) осудили проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном Министерством иностранных дел Великобритании во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

— Мы … однозначно осуждаем проведение Россией фиктивных “выборов” на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и Крыму. Эти фиктивные “выборы” являются дальнейшим нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и Устава ООН, — отмечается в заявлении министров.

Авторы документа также подчеркнули, что Россия не имеет никаких законных оснований “для любых таких действий на территории Украины”. А незаконные выборы назвали пропагандистской акцией, направленной на легитимизацию незаконного захвата Россией украинской территории.

Сейчас смотрят

Напомним, 8-10 сентября в России прошли выборы глав регионов. Параллельно с территорией РФ, Кремль также провел незаконные выборы в населенных пунктах временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Для участия в псевдовыборах, захватчики привлекли студентов “волонтерских движений”, бюджетников, а также “гастролеров” из РФ.

Вооруженные российские военные обходили квартиры с оружием и ящиками с “бюллетенями”, а также установили вышки мобильной связи для прослушивания телефонных переговоров жителей.

Население временно оккупированной части Запорожской области тотально проигнорировало “выборы” захватчиков.

Читайте также
Данилов назвал главную цель “выборов” РФ на оккупированных территориях
Олексій Данілов

Источник: The Guardian
G7, Велика сімка, псевдовибори, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина и так может бить по территории РФ: Бербок объяснила, почему нет смысла ограничивать дальность ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
В ПАСЕ признали РФ диктатурой. Будет ли это иметь последствия для агрессора
кремль
Из-за поправок к Конституции. В ПАСЕ признали Россию диктатурой
ПАРЄ
Валит черный дым: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе смазочных материалов
пожежа в Росії
Население оккупированной части Запорожской области тотально проигнорировало псевдовыборы — ЦНС
російські окупанти

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
G7 осудила российские “выборы” на оккупированных территориях Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь