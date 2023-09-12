G7 засудила російські “вибори” на окупованих територіях України
Міністри закордонних справ країн-членів Великої сімки (G7) засудили проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться у заяві G7, опублікованій Міністерством закордонних справ Великої Британії у вівторок, 12 вересня, повідомляє The Guardian.
– Ми … однозначно засуджуємо проведення Росією фіктивних “виборів” на суверенній українській території в Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях та Криму. Ці фіктивні “вибори” є подальшим порушенням незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та Статуту ООН, – йдеться у заяві міністрів.
Автори документа також підкреслили, що Росія не має жодних законних підстав “для будь-яких таких дій на території України”. А незаконні вибори назвали пропагандистською акцією, спрямованою на легітимізацію незаконного захоплення Росією української території.
Нагадаємо, 8-10 вересня у Росії відбулися вибори голів регіонів. Паралельно з територією РФ, Кремль також провів незаконні вибори у населених пунктах тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.
Для участі у псевдовиборах загарбники залучили студентів “волонтерських рухів”, бюджетників, а також “гастролерів” із РФ.
Озброєні російські військові обходили квартири зі зброєю та скриньками з “бюлетенями”, а також встановили вежі мобільного зв’язку для прослуховування телефонних переговорів людей.
Населення тимчасово окупованої частини Запорізької області тотально проігнорувало “вибори” загарбників.
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