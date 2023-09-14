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Валерий Савицкий, редактор ленты

Штаты и Германия близки к передаче Украине ATACMS и Taurus – Кулеба

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Украина продолжает обсуждать с союзниками вопрос принятия решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, в данный момент есть продвижение по поводу обоих треков.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы – это прежде всего системы противовоздушной обороны, — отметил глава украинского МИД.

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По его словам, также продолжается активная работа над получением дальнобойных ракет ATACMS от США и Taurus от Германии.

— По обоим трекам есть продвижение вперед, но, конечно, окончательное решение еще в Берлине и Вашингтоне не приняты, — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что в последние недели в США существенно активизировалось обсуждение передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS и что президент Джо Байден вскоре примет окончательное решение.

В то же время, 12 сентября в Госдепартаменте подчеркнули, что США пока не изменили позицию касательно предоставления Киеву ракет этого типа.

Президент Владимир Зеленский попытается убедить Байдена передать ATACMS уже этой осенью.

Тем временем Дмитрий Кулеба отметил, что в Германии продвигается вперед вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Решение об этом лежит у канцлера Германии Олафа Шольца на столе.

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Штаты и Германия близки к передаче Украине ATACMS и Taurus – Кулеба

ATACMS, Taurus, Кулеба, Німеччина, США
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