Окупанти розмістили на аеродромі Бельбек під Севастополем системи ППО та радари: фото

Країна-агресор Росія намагається захистити аеродром Бельбек під тимчасово окупованим Севастополем (Крим) системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Radio & Nukes, оприлюднивши супутникові знімки.

Фото зробила американська компанія Planet Labs. Вони датовані 26 жовтня.

Аналітики виявили там:

Made a mistake the previous image if from earlier on the 26th! Was doing the comparison in QGIS and had the wrong layer selected! This one is correct for the date and time! Nothing changed in my analysis! pic.twitter.com/YWWYgTo126

Також оприлюднено фото, яке демонструє зону прямої видимості радарів на аеродромі Бельбек. Однак воно не враховує особливості поширення радіохвиль та характеристики кожної радіолокаційної станції.

Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26.

Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems.

2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.

1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n

