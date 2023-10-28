Окупанти розмістили на аеродромі Бельбек під Севастополем системи ППО та радари: фото

Країна-агресор Росія намагається захистити аеродром Бельбек під тимчасово окупованим Севастополем (Крим) системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Radio & Nukes, оприлюднивши супутникові знімки.

Фото зробила американська компанія Planet Labs. Вони датовані 26 жовтня.

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– Вивчено радіолокаційний майданчик, розташований на авіабазі Бельбек в Криму, Україна. Він виглядає досить активним, – зазначається в повідомленні проєкту.

Аналітики виявили там:

2 радіолокаційні станції (РЛС) 5Ж6У НЕБО-У далекого радіолокаційного виявлення;

1 РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономного типу 96Л6;

1 комплекс протиповітряної оборони ближньої дії Панцир-С2;

1 радар RSP-27, який використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО.

Made a mistake the previous image if from earlier on the 26th! Was doing the comparison in QGIS and had the wrong layer selected! This one is correct for the date and time! Nothing changed in my analysis! pic.twitter.com/YWWYgTo126 — Radio & Nukes ???????? (@HamWa07) October 27, 2023

Також оприлюднено фото, яке демонструє зону прямої видимості радарів на аеродромі Бельбек. Однак воно не враховує особливості поширення радіохвиль та характеристики кожної радіолокаційної станції.

Belbek Air Base Radar Site 2023-10-26. Having a closer look at the radar site located at Belbek Air Base Crimea, Ukraine. It looks quite active with the following systems. 2 x 5Zh6U NEBO-U VHF Early warning radars.

1x 96L6 Acquisition radar of the S-300/400 system or stand… pic.twitter.com/tBOMX6nj4n — Radio & Nukes ???????? (@HamWa07) October 27, 2023

“Бавовна” в Севастополі

Як відомо, в тимчасово окупованому Криму, зокрема в місті Севастополь, регулярно лунають вибухи. “Бавовна” неодноразово відбувалася і на аеродромі Бельбек, який обслуговує російські військові літаки.

13 жовтня поблизу Севастополя було уражено російський патрульний корабель Павел Державин та буксир Профессор Николай Муру, який прямував йому на допомогу. Тоді ж повідомлялося, що на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

За даними ЗМІ, які посилалися на джерела в СБУ, всі ці кораблі були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

А 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. У момент атаки там на нараду зібралося керівництво російського флоту. Повідомлялося про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад флоту РФ.

Джерело: Telegram моніторингової групи Крымский ветер

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