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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти розмістили на аеродромі Бельбек під Севастополем системи ППО та радари: фото

Севастополь
Фото: Pixabay

Країна-агресор Росія намагається захистити аеродром Бельбек під тимчасово окупованим Севастополем (Крим) системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Radio & Nukes, оприлюднивши супутникові знімки.

Фото зробила американська компанія Planet Labs. Вони датовані 26 жовтня.

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– Вивчено радіолокаційний майданчик, розташований на авіабазі Бельбек в Криму, Україна. Він виглядає досить активним, – зазначається в повідомленні проєкту.

Аналітики виявили там:

  • 2 радіолокаційні станції (РЛС) 5Ж6У НЕБО-У далекого радіолокаційного виявлення;
  • 1 РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономного типу 96Л6;
  • 1 комплекс протиповітряної оборони ближньої дії Панцир-С2;
  • 1 радар RSP-27, який використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО.

Також оприлюднено фото, яке демонструє зону прямої видимості радарів на аеродромі Бельбек. Однак воно не враховує особливості поширення радіохвиль та характеристики кожної радіолокаційної станції.

“Бавовна” в Севастополі

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Як відомо, в тимчасово окупованому Криму, зокрема в місті Севастополь, регулярно лунають вибухи. “Бавовна” неодноразово відбувалася і на аеродромі Бельбек, який обслуговує російські військові літаки.

13 жовтня поблизу Севастополя було уражено російський патрульний корабель Павел Державин та буксир Профессор Николай Муру, який прямував йому на допомогу. Тоді ж повідомлялося, що на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

За даними ЗМІ, які посилалися на джерела в СБУ, всі ці кораблі були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

А 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, ракети влучили в штаб Чорноморського флоту РФ. У момент атаки там на нараду зібралося керівництво російського флоту. Повідомлялося про десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких і вищий керівний склад флоту РФ.

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Джерело: Telegram моніторингової групи Крымский ветер

Війна в Україні, Крим, Російська агресія, Севастополь
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