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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина выигрывает у России битву на Черном море — уроки из этого могут извлечь в других регионах

крейсер Москва
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда на прошлой неделе заявил, что Черноморский флот РФ больше не способен к сопротивлению в западной части Черного моря и бежит из Крыма.

Об этом пишет старший научный сотрудник института Гудзона Люк Коффи в своей статье Как Украина выигрывает битву за Черное море.

Он отмечает, что значительная часть международного внимания после полномасштабного вторжения России в Украину прикована к жестоким боевым действиям на суше, тогда как борьба за контроль над Черным морем осталась без внимания.

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— В то время как контрнаступление Украины на суше продвигается медленнее, чем многие надеялись, действия Киева на море имеют значительный успех. Это интересно, поскольку Украина почти не имеет ВМФ, о котором можно было бы говорить. Из тех немногих кораблей, которые она имела, большинство были уничтожены Россией в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, — пишет он.

Впрочем, Коффи отмечает, что отсутствие собственного флота было компенсировано креативностью, изобретательностью и решительностью, что позволило Украине нанести значительные удары по российскому флоту.

С начала полномасштабного российского вторжения Украина повредила или уничтожила не менее 16 российских кораблей, среди которых флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва, потопленный ракетами Нептун украинского производства в апреле 2022 года.

В прошлом месяце Украина применила крылатые ракеты воздушного базирования, предоставленные Британией, для уничтожения российской подводной лодки, которая находилась на ремонте в доке в оккупированном Крыму. Этот корабль стоил примерно $300 млн, но сейчас он превратился в груду металлолома.

Это была первая потеря российской подводной лодки в бою со времен Второй мировой войны. Тем же ударом украинцы уничтожили десантный корабль Минск.

За месяц до этого украинцы серьезно повредили еще один десантный корабль с помощью морского дрона с 450 кг взрывчатки. Отмечается, что эти удары значительно снизили способность России осуществить высадку десанта в Одессе.

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Способность Украины поражать морские цели повлияла на то, где российский флот может свободно действовать в Черном море. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что большая часть российского флота перебазировалась из оккупированного Крыма на меньшую базу в Новороссийске в РФ. Этот порт предназначен преимущественно для гражданского использования и не приспособлен для обслуживания такого количества военных кораблей.

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Эти действия Украины на Черном море позволили продолжить поставки зерна в страны Африки и Азии. После выхода России из соглашения с ООН и Турцией, Украина возобновила поставки зерна. Очевидно, что это было бы невозможно без успеха Украины в борьбе с российским флотом, пишет Коффи.

— Уроки, извлеченные из опыта Украины в Черном море, могут быть применены к другим регионам мира, таким как Персидский залив, Каспийское море или Южно-Китайское море.

Битва за Черное море стала напоминанием о двух важных геополитических реалиях в регионе.

  • Первая: Крымский полуостров остается наиболее стратегически важным куском территории в Черном море.

Оккупированный россиянами полуостров используется как плацдарм для нападений на остальную территорию Украины. Если Россия сохранит военное присутствие в Крыму, Украина никогда не будет в полной безопасности.

— Вот почему любое завершение войны, военное или дипломатическое, должно привести к возвращению Крыма в состав Украины, — отмечает Коффи.

  • Вторая: Турция играет незаменимую роль в регионе.

Когда началась полномасштабная война в Украине, Турция использовала полномочия, предоставленные ей конвенцией Монтре 1936-го, чтобы не допустить военные корабли РФ в Черное море. Это помешало Москве усилить свой флот.

Турция также сыграла важную роль в развитии военно-морского потенциала Украины. Сейчас в Турции строятся два военных корабля для Украины. Хотя Анкара пытается поддерживать хрупкий баланс между Киевом и Москвой в этой войне, она знает, что более слабая Россия в Черном море лучше для Анкары.

— Когда Россия впервые вторглась в Украину, мало кто мог себе представить, что она потеряет столько военных кораблей против страны, которая фактически не имеет ВМФ. Успех Украины стал возможным благодаря технологическому прогрессу, которого россияне не ожидали, — пишет Коффи.

Он замечает, что некоторые партнеры Украины скептически относились к определенным ее новым концепциям, таким как разработка морских беспилотников или способность производить доступные по цене противокорабельные ракеты. Люк Коффи заключает в конце, что Украина меняет будущее морской войны, благодаря чему выиграет битву за Черное море.

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Источник: Arab News

Война в Украине, ВСУ, Крым, Росія, Туреччина, Украина, Черное море, Чорноморський флот РФ
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