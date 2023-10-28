Україна виграє у Росії битву на Чорному морі – уроки з цього можуть винести в інших регіонах

Президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли минуло тижня заявив, що Чорноморський флот РФ більше не здатний до опору в західній частині Чорного моря і тікає з Криму.

Про це пише старший науковий співробітник інституту Гудзона Люк Коффі у своїй статті Як Україна виграє битву за Чорне море.

Він зауважує, що значна частина міжнародної уваги після повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикута до жорстоких бойових дій на суші, тоді як боротьба за контроль над Чорним морем залишилася поза увагою.

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— У той час як контрнаступ України на суші просувається повільніше, ніж багато хто сподівався, дії Києва на морі мають значний успіх. Це цікаво, оскільки Україна майже не має ВМФ, про який можна було б говорити. З тих небагатьох кораблів, які вона мала, більшість були знищені Росією в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, – пише він.

Втім, Коффі зауважує, що відсутність власного флоту була компенсована креативністю, винахідливістю та рішучістю, що дозволило Україні завдати значних ударів по російському флоту.

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна пошкодила або знищила щонайменше 16 російських кораблів, серед яких флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва, потоплений ракетами Нептун українського виробництва у квітні 2022 року.

Минулого місяця Україна застосувала крилаті ракети повітряного базування, надані Британією, для знищення російського підводного човна, який перебував на ремонті в доку в окупованому Криму. Цей корабель коштував приблизно $300 млн, але зараз він перетворився на купу металобрухту.

Це була перша втрата російського підводного човна в бою з часів Другої світової війни. Тим же ударом українці знищили десантний корабель Мінськ.

За місяць до цього українці серйозно пошкодили ще один десантний корабель за допомогою морського дрона з 450 кг вибухівки. Зазначається, що ці удари значно знизили спроможність Росії здійснити висадку десанту в Одесі.

Здатність України вражати морські цілі вплинула на те, де російський флот може вільно діяти в Чорному морі. Комерційні супутникові знімки показують, що більша частина російського флоту перебазувалася з окупованого Криму на меншу базу в Новоросійську в РФ. Цей порт призначений переважно для цивільного використання і не пристосований для обслуговування такої кількості військових кораблів.

Ці дії України на Чорному морі дозволили продовжити поставки зерна до країн Африки та Азії. Після виходу Росії з угоди з ООН та Туреччиною, Україна відновила поставки зерна. Очевидно, що це було б неможливо без успіху України у боротьбі з російським флотом, пише Коффі.

— Уроки, винесені з досвіду України в Чорному морі, можуть бути застосовані до інших регіонів світу, таких як Перська затока, Каспійське море або Південно-Китайське море.

Битва за Чорне море стала нагадуванням про дві важливі геополітичні реалії в регіоні.

Перша: Кримський півострів залишається найбільш стратегічно важливим шматком території в Чорному морі.

Окупований росіянами півострів використовується як плацдарм для нападів на решту території України. Якщо Росія збереже військову присутність у Криму, Україна ніколи не буде в повній безпеці.

— Ось чому будь-яке завершення війни, військове чи дипломатичне, має призвести до повернення Криму до складу України, – наголошує Коффі.

Друга: Туреччина відіграє незамінну роль у регіоні.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Туреччина використала повноваження, надані їй конвенцією Монтре 1936-го, щоб не допустити військові кораблі РФ в Чорне море. Це завадило Москві посилити свій флот.

Туреччина також відіграла важливу роль у розвитку військово-морського потенціалу України. Наразі у Туреччині будуються два військові кораблі для України. Хоча Анкара намагається підтримувати крихкий баланс між Києвом і Москвою у цій війні, вона знає, що слабша Росія в Чорному морі є кращою для Анкари.

— Коли Росія вперше вторглася в Україну, мало хто міг собі уявити, що вона втратить стільки військових кораблів проти країни, яка фактично не має ВМФ. Успіх України став можливим завдяки технологічному прогресу, якого росіяни не очікували, – пише Коффі.

Він зауважує, що деякі партнери України скептично ставилися до певних її нових концепцій, такий як розробка морських безпілотників або здатність виробляти доступні за ціною протикорабельні ракети. Люк Коффі підсумовує вкінці, що Україна змінює майбутнє морської війни, завдяки чому виграє битву за Чорне море.

Джерело: Arab News

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