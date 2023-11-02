Экс-глава Верховного суда Князев останется под стражей – Апелляционная палата ВАКС
Бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев, которого задержали на взятке в $2,7 млн, останется в СИЗО.
На заседании 2 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 11 октября, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35 млн грн, сообщает САП.
Это решение уже вступило в силу и не подлежит обжалованию.
15 мая тогда еще председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке в размере $2,7 млн.
На следующий день, 16 мая, судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его председателя Всеволода Князева.
18 мая Высший совет правосудия предоставил разрешение на взятие его под стражу.
В тот же день суд избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107 млн 360 грн, которую позже уменьшили до 35 млн грн.
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