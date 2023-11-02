Ексголова Верховного суду Князєв залишиться під вартою – Апеляційна палата ВАКС

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого затримали на хабарі у $2,7 млн, залишиться в СІЗО.

На засіданні 2 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11 жовтня, яким продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 35 млн грн, повідомляє САП.

Це рішення вже набуло чинності та не підлягає оскарженню.

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15 травня тоді ще голову Верховного суду Всеволода Князєва піймали на хабарі у розмірі $2,7 млн.

Наступного дня, 16 травня, судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєв.

18 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на взяття його під варту.

Того ж дня суд обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн 360 грн, яку пізніше зменшили до 35 млн грн.

Джерело : САП

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