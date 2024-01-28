Обстрел Украины, ДРГ в Сумской области, стратегия поддержки США: новости 27 января

К вечеру 27 января российские войска атаковали Запорожскую и Полтавскую области, где было зафиксировано попадание и вспыхнули пожары. А днем от вражеского огня страдала правобережная Херсонщина.

В районе пограничной зоны в Сумской области вражеская диверсионно-разведывательная группа расстреляла брата и сестру. Оккупанты открыли огонь по машине, которой из одного села в другое ехали родственники.

В США разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которую планируют сосредоточить на укреплении армии и экономики, а не возвращении оккупированных Россией территорий.

Сейчас смотрят

Что произошло в Украине и мире за сутки 27 января 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Атаки РФ по Украине

Вечером 27 января российские войска атаковали дронами город Запорожье. В областном центре зафиксировано повреждение одного из объектов инфраструктуры, отчитались в военной администрации.

Полтавская область была атакована вражескими ракетами, в результате чего есть попадания по промышленному объекту в Кременчугском районе. По данным ОВА, там вспыхнул пожар, который пытаются потушить спасатели.

В Херсонской области армия РФ сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав утром 27 января, в результате чего погиб мужчина и пострадал еще один человек.

В то же время в Никольском Херсонской области из-за вражеских атак повреждены газовые и электросети, водопровод, дома людей. В Станиславе — попадания вблизи частных домов и автомобилей.

Проникновение ДРГ в Сумской области

В Сумскую область проникла вражеская диверсионно-разведывательная группа, которая расстреляла 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру. Они погибли на месте.

Начальник ОВА Владимир Артюх сообщил, что родственники жили в селе Андреевка Хотинской громады, которое расположено в пятикилометровой пограничной зоне. Представители ДРГ открыли огонь по машине, в которой из одного села в другое ехали брат с сестрой.

Разработка стратегии помощи США

В США планируют разработать новую стратегию помощи Украине, в которой хотят уделить внимание укреплению армии и экономики, а не возвращении оккупированных Россией территорий.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко проанализировал специально для Фактов ICTV, какие ключевые элементы содержит стратегия США, какой будет поддержка Украины на 2024 год и укрепится ли она в случае выигрыша Дональда Трампа на президентских выборах.

Обстрел танкера с нефтью РФ в Красном море

В Красном море йеменские хуситы атаковали ракетой танкер торгового гиганта Trafigura Group, в результате чего вспыхнул пожар. Это судно перевозило нефть российского происхождения.

ДТП в Польше с украинцами

Утром 27 января произошло ДТП в Польше с автобусом, в котором все 59 пассажиров и два водителя являются гражданами Украины.

Автокатастрофа случилась на окружной дороге в селе Голембе Грубешовского уезда Люблинского воеводства. По информации местной полиции, автобус Setra перевернулся после того, как водитель не справился с управлением на повороте.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.