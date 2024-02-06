Спецоперация в Крыму, обстрел Золочева, Силы БпЛА в ВСУ: новости 6 февраля

Российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области двумя ракетами С-300, в результате чего есть пострадавшие. Под завалами погиб двухмесячный мальчик, а мать ребенка и еще двух женщин госпитализировали в больницу.

В Крыму ССО провели сложнейшую спецоперацию Цитадель, в результате чего взорвали российскую радиолокационную станцию и захватили важное оборудование. В то же время в Авдеевке происходят перестрелки из-за попадания вражеских ДРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который направлен на создание Сил беспилотных систем в ВСУ.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 6 февраля 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Обстрел Золочева Харьковской области

В ночь на 6 февраля российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области двумя ракетами С-300, в результате чего есть раненые и разрушена трехэтажная гостиница.

Из-за атаки в Золочеве погиб двухмесячный мальчик. Тело малыша достали из-под завалов разрушенного здания. Мать погибшего ребенка, еще двух женщин госпитализировали в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями.

Спецоперация Цитадель в Крыму

ВСУ провели возле побережья Крыма чрезвычайную спецоперацию Цитадель, в результате чего взорвана российская радиолокационная станция и захвачено важное оборудование, которое увеличивает дальность и радиус работы беспилотника иранского производства Mohajer-6.

По данным ССО ВСУ, оккупанты использовали БпЛА для разведки и нанесения ударов дронами Shahed по объектам критической инфраструктуры в южных областях Украины.

На этой платформе работала радиолокационная станция обнаружения надводных объектов Нева-Б. С помощью нее оккупанты контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря, отслеживая моторные лодки и корабли.

ДРГ в Авдеевке Донецкой области

Одиночные перестрелки в Авдеевке происходят из-за попадания российских диверсионно-разведывательных групп. Глава ГВА Виталий Барабаш объяснил, что там нет таких уличных боев. Есть только единичные ДРГ, которые пытаются пройти, но ВСУ не дают такого шанса.

Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, потому что враг давит большими силами, отметил глава МВА. Он считает, что жители Авдеевки могут подумать об уличных боях во время ликвидации ДРГ.

Силы беспилотных систем в ВСУ

Президент Владимир Зеленский поручил создать в Вооруженных силах Украины отдельный род — Силы беспилотных систем.

Согласно указу президента, сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств, привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу.

Интеграция украинцев в Молдове

В мэриях 14 населенных пунктов Молдовы будут работать специалисты для дальнейшей социальной интеграции украинских беженцев.

Делегация Европейского Союза в Молдове сообщила, что инициативу будут финансировать ЕС и Программа развития ООН.

Подразделения для интеграции будут работать в городах: Бельцы, Кагул, Калараш, Карпинены, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Копчак, Дондюшаны, Дрокия, Паланка, Селемет, Страшены, Теленешты, Унгены.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден заявил, что законопроект, связанный с предоставлением военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, разваливается под политическим давлением Дональда Трампа.

— Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения, — считает глава Белого дома.

Джо Байден запросил $61,4 млрд дополнительного финансирования на военную поддержку Украины и пополнение арсеналов США.

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