Спецоперація в Криму, обстріл Золочева, Сили БпЛА в ЗСУ: новини 6 лютого

Російські окупанти обстріляли Золочів Харківської області двома ракетами С-300, внаслідок чого є постраждалі. Під завалами загинув двомісячний хлопчик, а матір дитини та ще двох жінок госпіталізували до лікарні.

У Криму ССО провели надскладну спецоперацію Цитадель, внаслідок чого підірвали російську радіолокаційну станцію та захопили важливе обладнання. Водночас в Авдіївці відбуваються перестрілки через потрапляння ворожих ДРГ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який спрямований на створення Сил безпілотних систем у ЗСУ.

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Що відбулося в Україні та світі за добу 6 лютого 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Обстріл Золочева Харківської області

У ніч на 6 лютого російські окупанти обстріляли Золочів Харківської області двома ракетами С-300, внаслідок чого є поранені та зруйновано триповерховий готель.

Через атаку в Золочеві загинув двомісячний хлопчик. Тіло малюка дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Матір загиблої дитини, ще двох жінок госпіталізували до лікарні з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Спецоперація Цитадель в Криму

ЗСУ провели біля узбережжя Криму надзвичайну спецоперацію Цитадель, через що підірвано російську радіолокаційну станцію та захоплено важливе обладнання, яке збільшує дальність і радіус роботи безпілотника іранського виробництва Mohajer-6.

За даними ССО ЗСУ, окупанти використовували БпЛА для розвідки та завдання ударів дронами Shahed по об’єктах критичної інфраструктури у південних областях України.

На цій платформі працювала радіолокаційна станція виявлення надводних об’єктів Нева-Б. За допомогою неї окупанти контролювали ситуацію у північно-західній частині Чорного моря, відстежуючи моторні човни й кораблі.

ДРГ в Авдіївці Донецької області

Поодинокі перестрілки в Авдіївці відбуваються через потрапляння російських диверсійно-розвідувальних груп. Очільник МВА Віталій Барабаш пояснив, що там немає таких вуличних боїв. Є лише поодинокі ДРГ, які намагаються пройти, але ЗСУ не дають такого шансу.

Найголовніше, що лінія оборони тримається, попри дуже складні умови, бо ворог тисне великими силами, наголосив очільник МВА. Він вважає, що жителі Авдіївки можуть подумати про вуличні бої під час ліквідації ДРГ.

Сили безпілотних систем в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський доручив створити у Збройних силах України окремий рід – Сили безпілотних систем.

Згідно з указом президента, зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв, залучення найкращих ідей і спеціалістів у цю сферу.

Інтеграція українців у Молдові

У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці для подальшої соціальної інтеграції українських біженців.

Делегація Європейського Союзу в Молдові повідомила, що ініціативу фінансуватимуть ЄС та Програма розвитку ООН.

Підрозділи для інтеграції працюватимуть у містах: Бєльці, Кагул, Калараш, Карпінєни, Чадир-Лунга, Чімішлія, Копчак, Дондюшани, Дрокія, Паланка, Селемет, Страшени, Теленешти, Унгени.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден заявив, що законопроєкт, пов’язаний з наданням військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, розвалюється під політичним тиском Дональда Трампа.

– Усе вказує на те, що цей законопроєкт навіть не буде винесено на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичної точки зору, – вважає глава Білого дому.

Джо Байден запросив $61,4 млрд додаткового фінансування на військову підтримку України та поповнення арсеналів США.

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