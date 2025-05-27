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Все освобожденные из плена украинские военные нуждаются в лечении — Лубинец

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Украинские военные, которых недавно удалось освободить из российского плена, сразу после возвращения были направлены в больницы. Все защитники нуждались в медицинской помощи.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

Все военные, которые вернулись из плена РФ, нуждаются в лечении

— Этот обмен не отличался от предыдущих. К сожалению, мы официально зафиксировали, что все возвращенные граждане Украины нуждались в медицинской помощи. После обмена они немедленно поехали в медицинские учреждения, — рассказал Лубинец.

Он отметил, что РФ продолжает нарушать Женевскую конвенцию, которая защищает права военнопленных. Украинских бойцов удерживают в плохих условиях. Некоторые из них провели в плену три года, и все это время их переводили из одной колонии в другую.

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Кроме того, известны случаи пыток, а также морального давления. Например, один из пленных рассказал, что его заставляли изучать и петь гимн России, при этом не позволяли выходить на улицу.

Омбудсман подчеркнул, что несоблюдение Россией норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными является военным преступлением.

— Практически 80% украинских военнослужащих вернулись в тюремных черных робах, которые не соответствовали размерам. А во время жалоб (украинских военных — Ред.) на свое здоровье мы зафиксировали, что российская сторона не оказывала медицинской помощи, — рассказал Лубинец.

По его словам, все военные, которые вернулись из плена, в будущем смогут обратиться в суд и добиться компенсации за нарушение их прав и примененные к ним пытки.

— На мой взгляд, мы должны юридически фиксировать все нарушения прав человека. Во время возвращения работают мои сотрудники, которые фиксируют пытки. Я верю, что через некоторое время каждый, кто находился под пытками, сможет восстановить свои права. Да, нам надо будет обращаться в суд и требовать, чтобы международное сообщество учредило новые методы фиксации (пыток — Ред.), — сказал омбудсмен.

Напомним, 23 мая начался первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000. Тогда домой вернулись 390 граждан.

24 мая удалось освободить 307 военных, а 25 мая — еще 303 пленных.

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