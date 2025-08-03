Атака на Киев, новый ультиматум Трампа и ситуация вокруг НАБУ и САП: главные события недели

И, к тому же, хоть реактивных беспилотников типа Shahed и было немного, они по характеристикам более мощные, чем их предыдущие аналоги. Самая большая проблема – это высокая скорость таких дронов, что в свою очередь уменьшает время подлета к цели и делает обнаружение и перехват более сложной задачей для систем ПВО.

– К тому же, работу ПВО усложняло еще и то, что реактивные Шахеды шли вместе с обычными дронами этого типа и на разных высотах. Это не позволяло фактически против них применять тактическую авиацию, – говорит авиационный эксперт.

Также страна-агрессор цинично атаковала столицу повторно, когда люди после отбоя воздушной тревоги вернулись домой и легли спать.

— Когда все уже начали оставлять укрытия, идти домой, расслабились, легли спать, где-то через час полетели крылатые Искандеры. А в отношении них в отличие, например, от ракет Х-101, нельзя рассчитать время подлета, а значит более или менее подготовиться к атаке, — добавил авиационный эксперт.

Еще одним важным моментом атаки на Киев 31 июля стало то, что крылатые ракеты Искандер-К Россия направила на сверхнизких высотах. Это усложнило их обнаружение и уничтожение, из-за чего силам ПВО удалось ликвидировать только 3 из 8 таких целей.

– То, что не все Искандеры удалось сбить обусловлено тем, что ракеты шли на малых высотах и тактическая авиация заметила их, когда уже было поздно, – подчеркивает эксперт.

К тому же, РФ атаковала Киев на фоне нового ультиматума по окончании войны, который президент США Дональд Трамп адресовал России. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, в этом контексте обстрел является определенной пропагандистской и политической демонстрацией нам, россиянам, даже американцам со стороны РФ — на нас угрозы не действуют.

– Поэтому этот удар скорее не ответ на ультиматум Трампа, а больше демонстрация, что якобы нас не запугиваешь, мы как действовали, так и будем действовать. А так это не первая и не последняя, к сожалению, воздушная атака как на Киев, и другие города Украины. Россия, как мы увидели за июль, значительно усилила воздушный террор против Украины. В разы! И, к сожалению, это может продолжаться и дальше, — говорит Владимир Фесенко.

Таким образом, атака — не прямой ответ Трампу на ультиматум, а скорее следствие системной стратегии давления России на Украину. Таким образом, враг хочет морально-психологически нас сломать.

Новый ультиматум Трампа и обострение между США и РФ

На этой неделе наблюдается определенное обострение в отношениях между США и РФ. Это происходит на фоне того, что Кремль уже долгое время игнорирует призывы прекратить огонь в Украине.

Так, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10-12 дней для заключения перемирия с Украиной, а если этого не произойдет, то Россию ожидают санкции. Ранее он устанавливал срок 50 дней. При этом глава Штатов сомневается в эффективности давления на Кремль.

— Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, — Ред.), очевидно, хочет продолжить войну, но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но может, – сказал Трамп.

На новый ультиматум Трампа Москва отреагировала достаточно провокационно и двузначно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли во внимание новый дедлайн президента США для Путина и при этом отметил, что у России есть определенный иммунитет к санкциям.

В ответ на это руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что РФ бросает вызов не только Украине и ЕС, но и США, а сенатор-республиканец Штатов Линдси Грэм отметил, что Россия хоть и “научилась жить” с санкциями, однако президент Трамп “меняет правила игры”.

Вдобавок к этому прозвучало заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, который назвал новый ультиматум “шагом к войне” между США и РФ. На что Трамп отреагировал достаточно жестко и посоветовал представителю РФ следить за своими словами.

Однако политолог Владимир Фесенко обращает внимание, что хотя подобные высказывания Медведева в определенной степени и негативно влияют на отношение США к российским властям, они не имеют никакого отношения к официальной позиции Кремля. То же касается и спикера Кремля. Они не являются заявлениями Путина.

В то же время, такая российская риторика не является показателем несерьезного отношения Кремля к ультиматуму президента США, считает Владимир Фесенко.

— Да, Россия не ожидает адских санкций, но сам факт изменений в политике Трампа достаточно неприятен для Кремля, в особенности то, что касается отказа от стратегии договоренностей с Путиным. Хотя я не думаю, что президент США отказался от коммуникации с российским диктатором полностью, – говорит политолог.

Но главное — прослеживается не только изменение в риторике Трампа, но и в его действиях по отношению к Украине, в частности, он возобновил поставки нам оружия.

В частности, ультиматум Трампа может иметь несколько сценариев развития событий. В частности, Кремль может как вообще не дать однозначного ответа на него, так и согласиться договариваться о прекращении войны в Украине открыто или же по неформальным каналам.

Если Москва будет играть по первому сценарию, США будут вынуждены ввести дополнительные санкции против РФ.

Но не стоит ожидать сверхмощных ограничений в отношении страны-агрессора. США могут ввести санкции против танкерного флота России, ограничения могут затронуть российский банковский сектор. Также есть вариант, что Трамп введет пошлины на торговлю с РФ.

– Вот сейчас Трамп запустил новую волну пошлин против ряда стран, такая судьба может постичь и Россию. Но для РФ это не критично, потому что объемы торговли между США и Россией, мягко говоря, не очень большие, всего несколько миллиардов. Но тем не менее, это будет демонстрация, первый шаг, предупреждение – не соглашаешься, будет больше, – говорит политолог.

Также в ответ на игнор РФ США могут приступить к координации санкционных действий с ЕС.

Если же Москва соглашается договариваться о прекращении огня, это уже будет указывать на определенный сдвиг в позиции Кремля. Однако, конечно, не будет означать завершение войны в мгновение ока. И здесь Трамп может отложить решение по санкциям против РФ.

Однако Фесенко сомневается, что Путин в течение этих 10 ультимативных дней открыто скажет “да” на переговоры по окончании войны, поскольку это не характерно для авторитарных режимов.

Однако по неформальным каналам Кремль все же может дать сигнал — “мы готовы говорить”. И, скорее всего, именно это сейчас и происходит, на что указывает анонсированный визит спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.

– Путину надо сохранить лицо. Потому пока действует этот ультиматум Трампа, ответа на него формально не будет. Однако, если проанализировать те события, которые сейчас происходят, становится ясно — по неформальным каналам посылаются сигналы, что Кремль готов вести переговоры. И не только в Стамбуле, – говорит политолог.

Поэтому есть надежда, что переговорный процесс все же сдвинется с места, переговоры между США и РФ возобновляются, но пока в закрытом режиме. И тут могут реанимировать так называемый мирный план Кита Келлога, от рассмотрения которого Москва отказалась в апреле. Есть вариант, что эти прописанные 22 пункта немного обновят.

– Подтолкнуть Россию к более активным переговорным процессам по окончании войны в Украине может осознание Путиным вероятности того, что Трамп полностью сорваться с переговорного крючка, и противостояние между США и Россией продолжится, – добавляет Владимир Фесенко.