Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Константин Криволап, авиационный эксперт
Алексей Гетьман, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ
Атака на Киев, новый ультиматум Трампа и ситуация вокруг НАБУ и САП: главные события недели
На этой неделе заявления со стороны США в отношении России стали жестче, а действия президента Штатов более мощными. На это указывает и новый ультиматум Дональда Трампа к Путину, и возобновление поставок американского оружия Украине, и анонсирование визита спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.
В то же время Россия продолжила свой террор против гражданского населения Украины, нанеся 31 июля сверхмощный удар по Киеву. Эта атака, которая имела определенные особенности, унесла жизни 31 человека, из которых пятеро – это дети!
К тому же, враг продолжает давить на Покровском направлении, применяя тактику “просачивания” и ДРГ, одновременно теряя надежду на успех своего наступления на Сумщине.
Об этих и других главных тенденциях этой недели Факты ICTV поговорили с экспертами — политологом Владимиром Фесенко, авиационным экспертом Константином Криволапом и военным обозревателем Алексеем Гетьманом.
- Атака на Киев
- Новый ультиматум Трампа и обострение между США и РФ
- Помощь Украине
- События фронта
- Законопроект о НАБУ и САП и новые митинги
Атака на Киев
В ночь на 31 июля РФ атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Следствием обстрела стали разрушения в четырех районах столицы. В частности, в Святошинском районе снесло целый подъезд многоэтажки. Погиб 31 человек, из них – пятеро детей. В общей сложности ранения получили 159 человек. Как отметил президент Владимир Зеленский, такое количество жертв и госпитализированных свидетельствует об одном — необходимо дополнительное давление на Москву и санкции.
Авиационный эксперт Константин Криволап, оценивая технологию проведения массированной атаки Украины, отмечает, что в ту ночь почти 90% запущенных Россией дронов шло на Киев. В частности, речь идет о Шахедах, фальшивых целях и реактивных дронах типа Shahed.
– По времени было рассчитано так, чтобы цели шли постоянно и по разным направлениям радиально в сторону центра Киева, заставляя наши силы ПВО, если и сбивать Шахеды, то прям над городом, – говорит он.
И, к тому же, хоть реактивных беспилотников типа Shahed и было немного, они по характеристикам более мощные, чем их предыдущие аналоги. Самая большая проблема – это высокая скорость таких дронов, что в свою очередь уменьшает время подлета к цели и делает обнаружение и перехват более сложной задачей для систем ПВО.
– К тому же, работу ПВО усложняло еще и то, что реактивные Шахеды шли вместе с обычными дронами этого типа и на разных высотах. Это не позволяло фактически против них применять тактическую авиацию, – говорит авиационный эксперт.
Также страна-агрессор цинично атаковала столицу повторно, когда люди после отбоя воздушной тревоги вернулись домой и легли спать.
— Когда все уже начали оставлять укрытия, идти домой, расслабились, легли спать, где-то через час полетели крылатые Искандеры. А в отношении них в отличие, например, от ракет Х-101, нельзя рассчитать время подлета, а значит более или менее подготовиться к атаке, — добавил авиационный эксперт.
Еще одним важным моментом атаки на Киев 31 июля стало то, что крылатые ракеты Искандер-К Россия направила на сверхнизких высотах. Это усложнило их обнаружение и уничтожение, из-за чего силам ПВО удалось ликвидировать только 3 из 8 таких целей.
– То, что не все Искандеры удалось сбить обусловлено тем, что ракеты шли на малых высотах и тактическая авиация заметила их, когда уже было поздно, – подчеркивает эксперт.
К тому же, РФ атаковала Киев на фоне нового ультиматума по окончании войны, который президент США Дональд Трамп адресовал России. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, в этом контексте обстрел является определенной пропагандистской и политической демонстрацией нам, россиянам, даже американцам со стороны РФ — на нас угрозы не действуют.
– Поэтому этот удар скорее не ответ на ультиматум Трампа, а больше демонстрация, что якобы нас не запугиваешь, мы как действовали, так и будем действовать. А так это не первая и не последняя, к сожалению, воздушная атака как на Киев, и другие города Украины. Россия, как мы увидели за июль, значительно усилила воздушный террор против Украины. В разы! И, к сожалению, это может продолжаться и дальше, — говорит Владимир Фесенко.
Таким образом, атака — не прямой ответ Трампу на ультиматум, а скорее следствие системной стратегии давления России на Украину. Таким образом, враг хочет морально-психологически нас сломать.
Новый ультиматум Трампа и обострение между США и РФ
На этой неделе наблюдается определенное обострение в отношениях между США и РФ. Это происходит на фоне того, что Кремль уже долгое время игнорирует призывы прекратить огонь в Украине.
Так, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10-12 дней для заключения перемирия с Украиной, а если этого не произойдет, то Россию ожидают санкции. Ранее он устанавливал срок 50 дней. При этом глава Штатов сомневается в эффективности давления на Кремль.
— Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, — Ред.), очевидно, хочет продолжить войну, но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но может, – сказал Трамп.
На новый ультиматум Трампа Москва отреагировала достаточно провокационно и двузначно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли во внимание новый дедлайн президента США для Путина и при этом отметил, что у России есть определенный иммунитет к санкциям.
В ответ на это руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что РФ бросает вызов не только Украине и ЕС, но и США, а сенатор-республиканец Штатов Линдси Грэм отметил, что Россия хоть и “научилась жить” с санкциями, однако президент Трамп “меняет правила игры”.
Вдобавок к этому прозвучало заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, который назвал новый ультиматум “шагом к войне” между США и РФ. На что Трамп отреагировал достаточно жестко и посоветовал представителю РФ следить за своими словами.
Однако политолог Владимир Фесенко обращает внимание, что хотя подобные высказывания Медведева в определенной степени и негативно влияют на отношение США к российским властям, они не имеют никакого отношения к официальной позиции Кремля. То же касается и спикера Кремля. Они не являются заявлениями Путина.
В то же время, такая российская риторика не является показателем несерьезного отношения Кремля к ультиматуму президента США, считает Владимир Фесенко.
— Да, Россия не ожидает адских санкций, но сам факт изменений в политике Трампа достаточно неприятен для Кремля, в особенности то, что касается отказа от стратегии договоренностей с Путиным. Хотя я не думаю, что президент США отказался от коммуникации с российским диктатором полностью, – говорит политолог.
Но главное — прослеживается не только изменение в риторике Трампа, но и в его действиях по отношению к Украине, в частности, он возобновил поставки нам оружия.
В частности, ультиматум Трампа может иметь несколько сценариев развития событий. В частности, Кремль может как вообще не дать однозначного ответа на него, так и согласиться договариваться о прекращении войны в Украине открыто или же по неформальным каналам.
Если Москва будет играть по первому сценарию, США будут вынуждены ввести дополнительные санкции против РФ.
Но не стоит ожидать сверхмощных ограничений в отношении страны-агрессора. США могут ввести санкции против танкерного флота России, ограничения могут затронуть российский банковский сектор. Также есть вариант, что Трамп введет пошлины на торговлю с РФ.
– Вот сейчас Трамп запустил новую волну пошлин против ряда стран, такая судьба может постичь и Россию. Но для РФ это не критично, потому что объемы торговли между США и Россией, мягко говоря, не очень большие, всего несколько миллиардов. Но тем не менее, это будет демонстрация, первый шаг, предупреждение – не соглашаешься, будет больше, – говорит политолог.
Также в ответ на игнор РФ США могут приступить к координации санкционных действий с ЕС.
Если же Москва соглашается договариваться о прекращении огня, это уже будет указывать на определенный сдвиг в позиции Кремля. Однако, конечно, не будет означать завершение войны в мгновение ока. И здесь Трамп может отложить решение по санкциям против РФ.
Однако Фесенко сомневается, что Путин в течение этих 10 ультимативных дней открыто скажет “да” на переговоры по окончании войны, поскольку это не характерно для авторитарных режимов.
Однако по неформальным каналам Кремль все же может дать сигнал — “мы готовы говорить”. И, скорее всего, именно это сейчас и происходит, на что указывает анонсированный визит спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.
– Путину надо сохранить лицо. Потому пока действует этот ультиматум Трампа, ответа на него формально не будет. Однако, если проанализировать те события, которые сейчас происходят, становится ясно — по неформальным каналам посылаются сигналы, что Кремль готов вести переговоры. И не только в Стамбуле, – говорит политолог.
Поэтому есть надежда, что переговорный процесс все же сдвинется с места, переговоры между США и РФ возобновляются, но пока в закрытом режиме. И тут могут реанимировать так называемый мирный план Кита Келлога, от рассмотрения которого Москва отказалась в апреле. Есть вариант, что эти прописанные 22 пункта немного обновят.
– Подтолкнуть Россию к более активным переговорным процессам по окончании войны в Украине может осознание Путиным вероятности того, что Трамп полностью сорваться с переговорного крючка, и противостояние между США и Россией продолжится, – добавляет Владимир Фесенко.
Однако здесь есть риск, что Москва снова начнет затягивать процесс, Путин пуститься в торги относительно необходимости определенных уступок со стороны Украины. И если же режим тишины снова отложится, то Трамп, скорее всего, введет вторичные санкции против России.
На то, какой со сценарием возьмет верх, будут влиять определенные факторы. В частности, визит Путина в Китай в начале сентября может сыграть свою роль. Здесь все будет зависеть от сигналов, которые кремлевский диктатор получит от президента КНР Си Цзиньпиня.
Таким образом, сказать можно одно — Кремль всерьез рассматривает угрозы Трампа и есть вероятность того, что не сейчас, но позже могут возобновиться сначала неформальные, закрытые переговоры США с РФ о возможности прекращения войны в Украине, а потом это уже может произойти на более публичном уровне в Стамбуле между Украиной и Россией.
О динамике развития же станет ясно после визита Уиткоффа в Кремль, не сразу, но через некоторое время. Если же после его поездки в Москву, будет новый раунд переговоров между Украиной и Россией и обсуждения возможностей поэтапного прекращения огня — значит, результат есть. Если позиция РФ не изменится, то нас ждет определенная эскалация напряжения, противостояние между США и Россией усилится, а Трамп введет санкции против РФ.
Помощь Украине
На этой неделе произошел определенный прорыв в договоренностях и решениях относительно поставок оружия в Украину. И тут важно, что американцы сняли табу на отправку своей военной техники нашему государству, отмечает политолог Владимир Фесенко.
На это указывают новости о том, что США заказали ракеты AMRAAM на $3,5 млрд для Украины и 18 союзников, а также, что Германия объявила о намерении передать Украине еще две системы американских Patriot.
— Важно, что США договорились с Германией и уже есть подтверждение, гарантия, что Германия получит новые Patriot. Там сначала системы должна была получить Швейцария, однако они поступят сначала Германии, а уже позже — Швейцарии. Это обусловлено очередью на новые Patriot. Германия предоставит нам сейчас дополнительные установки, сначала пусковые, а после этого – другие, – говорит политолог.
К тому же, в СМИ появилась информация, что Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект закона об оборонных расходах на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено около $1 млрд на помощь Украине.
Это произошло, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа не включила соответствующее финансирование в бюджетный запрос.
Однако здесь важно понимать, что на данный момент это позиция сенаторов, а изменение в бюджет должно быть еще проголосовано в Конгрессе и утверждено Трампом. И хотя там и небольшая сумма, это демонстрация того, что в Сенате понимают важность не только продажи оружия Украине, но и оказания военной помощи нашему государству, отмечает политолог.
Также сенаторы США инициировали законопроект с помощью Украины на десятки миллиардов.
По мнению политолога, это все является важными тенденциями этой недели и вскоре, а именно после 8-9 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа могут быть объявлены новые пакеты американского оружия для Украины. То есть в случае игнорирования Трампа Путиным возможны не только санкции как инструмент давления на Россию, но и новая военная техника для нашего государства.
События фронта
Уже больше года наиболее напряженным остается Покровское направление, в частности в целом вся Покровская агломерация, это Покровск, Мирноград, Константиновка, Часов Яр.
– На этих участках фронта враг активно пытается продвинуться, хотя ему это и не очень удается, если посмотреть на карту продвижения. А вот количество боевых столкновений там максимальное по отношению к другим направлениям.
На Покровском направлении происходит от трети до половины боевых столкновений, которые вообще есть по всей линии фронта. Ну, половина реже, но треть почти постоянно, – говорит военный эксперт Алексей Гетьман.
Как сообщил на этой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, РФ применяет тактику “просачивания” и ДРГ, пытаясь зайти в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.
В то же время украинские военные за эту неделю смогли продвинуться в Сумской области, освободив село Кондратовка.
– Северо-Слобожанское направление, или как мы его называем, Сумское направление там нашими войсками наносятся контрудары. В результате этого над небольшими участками, которые были до этого утрачены, возобновлен контроль, — говорит эксперт.
Что это значит? Что анонсированное российским руководством наступление врага приостановлено, что достаточно ожидаемо, отмечает Алексей Гетьман.
– То есть там ситуация не была такой, как на Покровском направлении, куда россияне бросили значительное количество своих сил. Соотношение сил россиян и наших (техники, личного состава) было примерно такое же, как и на других участках фронта, поэтому ожидать, что им почему-то, каким-то непонятным способом удастся добиться успехов на Сумском направлении, не стоило, — добавляет военный эксперт.
И как отмечает Алексей Гетьман, украинским военным удается наносить врагу контрудары на Сумщине, поскольку применяется правильная в данных оперативных обстоятельствах тактика маневренной обороны или мобильной обороны. Она предполагает заманивание врага в ловушку, его тактическое окружение и уничтожение или взятие в плен.
Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание, являются вбросы россиян относительно захвата Часового Яра. Это не соответствует действительности, город находится под контролем сил обороны Украины.
— Часов Яр, конечно, никто не захватывал, а то, что распространяется в информационном пространстве, является следствием захода так называемых смертников в населенный пункт, которые поставили там флаг, и которых очень быстро ликвидировали наши военные. Это был путь в один конец для таких групп, – добавляет Алексей Гетьман.
Однако здесь важно понять – для чего враг прибегает к таким действиям, искажая уже не в первый раз информацию о захвате тех или иных населенных пунктов, отмечает эксперт.
Таким образом, РФ пытается посеять сомнение относительно правдивости сообщений со стороны украинской власти. Такие действия в рамках российского ИПСО, как правило, рассчитаны на очень уставших людей, у которых нет сил проверять информацию, или на людей с низким уровнем критического мышления. То есть это часть информационной войны России против Украины.
В Херсонской области РФ повредила мост через реку Кошевая, который ведет в микрорайон Корабел. А это в свою очередь крайне усложняет нашу логистику, написал в своем Telegram-канале командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным Османом. В перспективе, добавил он, это “ставит под риск удержание южной части города, которая граничит с оккупированной частью области”.
Законопроект о НАБУ и САП и новых митингах
Уже вторую неделю подряд внимание украинцев и международного сообщества приковано к ситуации вокруг НАБУ и САП. После принятия Верховной Радой законопроекта №12414, ослабившего независимость антикоррупционных организаций, одновременно расширив полномочия генерального прокурора, подписание его президентом Украины, митингов и активной реакции со стороны партнеров — в парламент поступил новый нормативный акт от Владимира Зеленского №13533, возвращающий полномочия указанным структурам.
И как раз главным событием этой недели и стало принятие Верховной Радой второго законопроекта.
– Офис президента сделал все, чтобы решение о возвращении полномочий НАБУ и САП было проголосовано. И это, кстати, стало своеобразным показательным моментом единства – голосовали за этот законопроект и власть, и представители провластных политических сил, и оппозиция, – говорит политолог Владимир Фесенко.
Документ уже подписал президент Украины. В то же время в Брюсселе приветствовали принятие парламентом этого нормативного акта, вместе с этим перечислив список требований к Украине:
- назначение руководителя Бюро экономической безопасности,
- обновление состава международных экспертов в ВККС,
- завершение назначения судей в Конституционный Суд,
- принятие закона об Административном суде,
- отклонение проблемного законопроекта по Уголовному кодексу.
Однако протесты, несмотря на позитивные тенденции в отношении НАБУ и САП, на этой неделе продолжились. К требованиям митингующих добавилось новое — назначить руководителя Бюро экономической безопасности. Это произошло на фоне того, что правительство несколько раз отклоняло кандидатуру детектива НАБУ Александра Цивинского.
В то же время, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, она рассчитывает, что на следующей неделе Кабмин сможет принять решение, которое позволит обновить работу БЭБ.
По мнению Фесенко, протесты сыграли свою роль в начале противостояния вокруг НАБУ и САП, а сейчас, когда главная проблема решена – масштаб и влияние протестов стал меньше.
— Я думаю, что решающую роль относительно БЭБ больше сыграли наши международные партнеры. Президенту звонят руководители Европейской комиссии или других европейских органов или лидеры ведущих европейских государств и говорят о том, что желательно сделать. Безусловно, это влияет. Поэтому по БЭБу, я убежден, позиция европейцев сыграла решающую роль, — говорит Владимир Фесенко.
Таким образом, основные вопросы относительно НАБУ и САП решены и, скорее всего, на следующей неделе глава БЭБ будет назначен. А протесты, если и возобновятся, то скорее инерционно и без такого политического значения, как на протяжении 22-31 июля.
Итак, подводя итоги, можно сказать одно – новый ультиматум Трампа по отношению к России прошел сквозной линией через события всей недели. Здесь и усиление противостояния между США и РФ, и возобновление поставок американского оружия Украине, и анонсирование визита Уиткоффа в Москву, и обстрел Киева.
Понятно одно – ультиматумом Трамп хочет заставить Путина прекратить огонь в Украине. И это может дать результат. Все зависит от развития дальнейших событий, в частности после визита спецпосланника по Ближнему Востоку в Кремль, поездки Путина в Китай и результатов политики давления президента США на РФ. Главное, чтобы Трамп и дальше держал заявленный курс, демонстрируя позицию силы не только в риторике, но и в действиях.
Что касается фронта и политического развития событий внутри Украины, то здесь наблюдаются положительные тенденции. Украинские военные продолжают достойно противостоять врагу на самых напряженных направлениях фронта, в частности, по всей Покровской агломерации, отражать атаки РФ в информационном поле, уничтожая правдой вкиды российского ИПСО относительно “захвата” Часового Яра и продвигаться, постепенно возвращая контроль над утраченными населенными пунктами.
К тому же, основные моменты относительно прошлонедельного противостояния вокруг НАБУ и САП решены — Радой принят законопроект, вернувший независимость этим антикоррупционным организациям. Осталось лишь дождаться утверждения главы БЭБ, назначение которого на этой неделе вызвало определенные разногласия.