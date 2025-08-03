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Эксклюзив
Эксклюзив
Малиновская Ангелина, редактор ленты
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Константин Криволап, авиационный эксперт
Алексей Гетьман, военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ
33 мин.

Атака на Киев, новый ультиматум Трампа и ситуация вокруг НАБУ и САП: главные события недели

війна в україні

На этой неделе заявления со стороны США в отношении России стали жестче, а действия президента Штатов более мощными. На это указывает и новый ультиматум Дональда Трампа к Путину, и возобновление поставок американского оружия Украине, и анонсирование визита спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.

В то же время Россия продолжила свой террор против гражданского населения Украины, нанеся 31 июля сверхмощный удар по Киеву. Эта атака, которая имела определенные особенности, унесла жизни 31 человека, из которых пятеро – это дети!

К тому же, враг продолжает давить на Покровском направлении, применяя тактику “просачивания” и ДРГ, одновременно теряя надежду на успех своего наступления на Сумщине.

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Об этих и других главных тенденциях этой недели Факты ICTV поговорили с экспертами — политологом Владимиром Фесенко, авиационным экспертом Константином Криволапом и военным обозревателем Алексеем Гетьманом.

Атака на Киев

В ночь на 31 июля РФ атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Следствием обстрела стали разрушения в четырех районах столицы. В частности, в Святошинском районе снесло целый подъезд многоэтажки. Погиб 31 человек, из них – пятеро детей. В общей сложности ранения получили 159 человек. Как отметил президент Владимир Зеленский, такое количество жертв и госпитализированных свидетельствует об одном — необходимо дополнительное давление на Москву и санкции.

Авиационный эксперт Константин Криволап, оценивая технологию проведения массированной атаки Украины, отмечает, что в ту ночь почти 90% запущенных Россией дронов шло на Киев. В частности, речь идет о Шахедах, фальшивых целях и реактивных дронах типа Shahed.

– По времени было рассчитано так, чтобы цели шли постоянно и по разным направлениям радиально в сторону центра Киева, заставляя наши силы ПВО, если и сбивать Шахеды, то прям над городом, – говорит он.

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атака на Київ 31 липня 2025 року

Атака на Киев 31 июля 2025 года. Фото: МВС

И, к тому же, хоть реактивных беспилотников типа Shahed и было немного, они по характеристикам более мощные, чем их предыдущие аналоги. Самая большая проблема – это высокая скорость таких дронов, что в свою очередь уменьшает время подлета к цели и делает обнаружение и перехват более сложной задачей для систем ПВО.

– К тому же, работу ПВО усложняло еще и то, что реактивные Шахеды шли вместе с обычными дронами этого типа и на разных высотах. Это не позволяло фактически против них применять тактическую авиацию, – говорит авиационный эксперт.

Также страна-агрессор цинично атаковала столицу повторно, когда люди после отбоя воздушной тревоги вернулись домой и легли спать.

— Когда все уже начали оставлять укрытия, идти домой, расслабились, легли спать, где-то через час полетели крылатые Искандеры. А в отношении них в отличие, например, от ракет Х-101, нельзя рассчитать время подлета, а значит более или менее подготовиться к атаке, — добавил авиационный эксперт.

Еще одним важным моментом атаки на Киев 31 июля стало то, что крылатые ракеты Искандер-К Россия направила на сверхнизких высотах. Это усложнило их обнаружение и уничтожение, из-за чего силам ПВО удалось ликвидировать только 3 из 8 таких целей.

– То, что не все Искандеры удалось сбить обусловлено тем, что ракеты шли на малых высотах и тактическая авиация заметила их, когда уже было поздно, – подчеркивает эксперт.

К тому же, РФ атаковала Киев на фоне нового ультиматума по окончании войны, который президент США Дональд Трамп адресовал России. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, в этом контексте обстрел является определенной пропагандистской и политической демонстрацией нам, россиянам, даже американцам со стороны РФ — на нас угрозы не действуют.

– Поэтому этот удар скорее не ответ на ультиматум Трампа, а больше демонстрация, что якобы нас не запугиваешь, мы как действовали, так и будем действовать. А так это не первая и не последняя, к сожалению, воздушная атака как на Киев, и другие города Украины. Россия, как мы увидели за июль, значительно усилила воздушный террор против Украины. В разы! И, к сожалению, это может продолжаться и дальше, — говорит Владимир Фесенко.

Таким образом, атака — не прямой ответ Трампу на ультиматум, а скорее следствие системной стратегии давления России на Украину. Таким образом, враг хочет морально-психологически нас сломать.

Новый ультиматум Трампа и обострение между США и РФ

На этой неделе наблюдается определенное обострение в отношениях между США и РФ. Это происходит на фоне того, что Кремль уже долгое время игнорирует призывы прекратить огонь в Украине.

Так, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10-12 дней для заключения перемирия с Украиной, а если этого не произойдет, то Россию ожидают санкции. Ранее он устанавливал срок 50 дней. При этом глава Штатов сомневается в эффективности давления на Кремль.

— Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, — Ред.), очевидно, хочет продолжить войну, но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но может, – сказал Трамп.

На новый ультиматум Трампа Москва отреагировала достаточно провокационно и двузначно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли во внимание новый дедлайн президента США для Путина и при этом отметил, что у России есть определенный иммунитет к санкциям.

В ответ на это руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что РФ бросает вызов не только Украине и ЕС, но и США, а сенатор-республиканец Штатов Линдси Грэм отметил, что Россия хоть и “научилась жить” с санкциями, однако президент Трамп “меняет правила игры”.

Вдобавок к этому прозвучало заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, который назвал новый ультиматум “шагом к войне” между США и РФ. На что Трамп отреагировал достаточно жестко и посоветовал представителю РФ следить за своими словами.

Однако политолог Владимир Фесенко обращает внимание, что хотя подобные высказывания Медведева в определенной степени и негативно влияют на отношение США к российским властям, они не имеют никакого отношения к официальной позиции Кремля. То же касается и спикера Кремля. Они не являются заявлениями Путина.

В то же время, такая российская риторика не является показателем несерьезного отношения Кремля к ультиматуму президента США, считает Владимир Фесенко.

— Да, Россия не ожидает адских санкций, но сам факт изменений в политике Трампа достаточно неприятен для Кремля, в особенности то, что касается отказа от стратегии договоренностей с Путиным. Хотя я не думаю, что президент США отказался от коммуникации с российским диктатором полностью, – говорит политолог.

Но главное — прослеживается не только изменение в риторике Трампа, но и в его действиях по отношению к Украине, в частности, он возобновил поставки нам оружия.

В частности, ультиматум Трампа может иметь несколько сценариев развития событий. В частности, Кремль может как вообще не дать однозначного ответа на него, так и согласиться договариваться о прекращении войны в Украине открыто или же по неформальным каналам.

Если Москва будет играть по первому сценарию, США будут вынуждены ввести дополнительные санкции против РФ.

Но не стоит ожидать сверхмощных ограничений в отношении страны-агрессора. США могут ввести санкции против танкерного флота России, ограничения могут затронуть российский банковский сектор. Также есть вариант, что Трамп введет пошлины на торговлю с РФ.

– Вот сейчас Трамп запустил новую волну пошлин против ряда стран, такая судьба может постичь и Россию. Но для РФ это не критично, потому что объемы торговли между США и Россией, мягко говоря, не очень большие, всего несколько миллиардов. Но тем не менее, это будет демонстрация, первый шаг, предупреждение – не соглашаешься, будет больше, – говорит политолог.

Также в ответ на игнор РФ США могут приступить к координации санкционных действий с ЕС.

Если же Москва соглашается договариваться о прекращении огня, это уже будет указывать на определенный сдвиг в позиции Кремля. Однако, конечно, не будет означать завершение войны в мгновение ока. И здесь Трамп может отложить решение по санкциям против РФ.

Однако Фесенко сомневается, что Путин в течение этих 10 ультимативных дней открыто скажет “да” на переговоры по окончании войны, поскольку это не характерно для авторитарных режимов.

Однако по неформальным каналам Кремль все же может дать сигнал — “мы готовы говорить”. И, скорее всего, именно это сейчас и происходит, на что указывает анонсированный визит спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.

– Путину надо сохранить лицо. Потому пока действует этот ультиматум Трампа, ответа на него формально не будет. Однако, если проанализировать те события, которые сейчас происходят, становится ясно — по неформальным каналам посылаются сигналы, что Кремль готов вести переговоры. И не только в Стамбуле, – говорит политолог.

Поэтому есть надежда, что переговорный процесс все же сдвинется с места, переговоры между США и РФ возобновляются, но пока в закрытом режиме. И тут могут реанимировать так называемый мирный план Кита Келлога, от рассмотрения которого Москва отказалась в апреле. Есть вариант, что эти прописанные 22 пункта немного обновят.

– Подтолкнуть Россию к более активным переговорным процессам по окончании войны в Украине может осознание Путиным вероятности того, что Трамп полностью сорваться с переговорного крючка, и противостояние между США и Россией продолжится, – добавляет Владимир Фесенко.

Трамп-Путін

Колаж: Факты ICTV

Однако здесь есть риск, что Москва снова начнет затягивать процесс, Путин пуститься в торги относительно необходимости определенных уступок со стороны Украины. И если же режим тишины снова отложится, то Трамп, скорее всего, введет вторичные санкции против России.

На то, какой со сценарием возьмет верх, будут влиять определенные факторы. В частности, визит Путина в Китай в начале сентября может сыграть свою роль. Здесь все будет зависеть от сигналов, которые кремлевский диктатор получит от президента КНР Си Цзиньпиня.

Таким образом, сказать можно одно — Кремль всерьез рассматривает угрозы Трампа и есть вероятность того, что не сейчас, но позже могут возобновиться сначала неформальные, закрытые переговоры США с РФ о возможности прекращения войны в Украине, а потом это уже может произойти на более публичном уровне в Стамбуле между Украиной и Россией.

О динамике развития же станет ясно после визита Уиткоффа в Кремль, не сразу, но через некоторое время. Если же после его поездки в Москву, будет новый раунд переговоров между Украиной и Россией и обсуждения возможностей поэтапного прекращения огня — значит, результат есть. Если позиция РФ не изменится, то нас ждет определенная эскалация напряжения, противостояние между США и Россией усилится, а Трамп введет санкции против РФ.

Помощь Украине

На этой неделе произошел определенный прорыв в договоренностях и решениях относительно поставок оружия в Украину. И тут важно, что американцы сняли табу на отправку своей военной техники нашему государству, отмечает политолог Владимир Фесенко.

На это указывают новости о том, что США заказали ракеты AMRAAM на $3,5 млрд для Украины и 18 союзников, а также, что Германия объявила о намерении передать Украине еще две системы американских Patriot.

—  Важно, что США договорились с Германией и уже есть подтверждение, гарантия, что Германия получит новые Patriot. Там сначала системы должна была получить Швейцария, однако они поступят сначала Германии, а уже позже — Швейцарии. Это обусловлено очередью на новые Patriot. Германия предоставит нам сейчас дополнительные установки, сначала пусковые, а после этого – другие, – говорит политолог.

К тому же, в СМИ появилась информация, что Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект закона об оборонных расходах на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено около $1 млрд на помощь Украине.

Это произошло, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа не включила соответствующее финансирование в бюджетный запрос.

Однако здесь важно понимать, что на данный момент это позиция сенаторов, а изменение в бюджет должно быть еще проголосовано в Конгрессе и утверждено Трампом. И хотя там и небольшая сумма, это демонстрация того, что в Сенате понимают важность не только продажи оружия Украине, но и оказания военной помощи нашему государству, отмечает политолог.

Также сенаторы США инициировали законопроект с помощью Украины на десятки миллиардов.

По мнению политолога, это все является важными тенденциями этой недели и вскоре, а именно после 8-9 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа могут быть объявлены новые пакеты американского оружия для Украины. То есть в случае игнорирования Трампа Путиным возможны не только санкции как инструмент давления на Россию, но и новая военная техника для нашего государства.

События фронта

Уже больше года наиболее напряженным остается Покровское направление, в частности в целом вся Покровская агломерация, это Покровск, Мирноград, Константиновка, Часов Яр.

– На этих участках фронта враг активно пытается продвинуться, хотя ему это и не очень удается, если посмотреть на карту продвижения. А вот количество боевых столкновений там максимальное по отношению к другим направлениям.

На Покровском направлении происходит от трети до половины боевых столкновений, которые вообще есть по всей линии фронта. Ну, половина реже, но треть почти постоянно, – говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

Как сообщил на этой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, РФ применяет тактику “просачивания” и ДРГ, пытаясь зайти в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.

В то же время украинские военные за эту неделю смогли продвинуться в Сумской области, освободив село Кондратовка.

– Северо-Слобожанское направление, или как мы его называем, Сумское направление там нашими войсками наносятся контрудары. В результате этого над небольшими участками, которые были до этого утрачены, возобновлен контроль, — говорит эксперт.

Что это значит? Что анонсированное российским руководством наступление врага приостановлено, что достаточно ожидаемо, отмечает Алексей Гетьман.

– То есть там ситуация не была такой, как на Покровском направлении, куда россияне бросили значительное количество своих сил. Соотношение сил россиян и наших (техники, личного состава) было примерно такое же, как и на других участках фронта, поэтому ожидать, что им почему-то, каким-то непонятным способом удастся добиться успехов на Сумском направлении, не стоило, — добавляет военный эксперт.

И как отмечает Алексей Гетьман, украинским военным удается наносить врагу контрудары на Сумщине, поскольку применяется правильная в данных оперативных обстоятельствах тактика маневренной обороны или мобильной обороны. Она предполагает заманивание врага в ловушку, его тактическое окружение и уничтожение или взятие в плен.

Еще одним важным моментом, на который стоит обратить внимание, являются вбросы россиян относительно захвата Часового Яра. Это не соответствует действительности, город находится под контролем сил обороны Украины.

— Часов Яр, конечно, никто не захватывал, а то, что распространяется в информационном пространстве, является следствием захода так называемых смертников в населенный пункт, которые поставили там флаг, и которых очень быстро ликвидировали наши военные. Это был путь в один конец для таких групп, – добавляет Алексей Гетьман.

Однако здесь важно понять – для чего враг прибегает к таким действиям, искажая уже не в первый раз информацию о захвате тех или иных населенных пунктов, отмечает эксперт.

події на фронті
події на фронті
події на фронті
події на фронті
події на фронті
події на фронті
події на фронті
події на фронті

Таким образом, РФ пытается посеять сомнение относительно правдивости сообщений со стороны украинской власти. Такие действия в рамках российского ИПСО, как правило, рассчитаны на очень уставших людей, у которых нет сил проверять информацию, или на людей с низким уровнем критического мышления. То есть это часть информационной войны России против Украины.

В Херсонской области РФ повредила мост через реку Кошевая, который ведет в микрорайон Корабел. А это в свою очередь крайне усложняет нашу логистику, написал в своем Telegram-канале командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным Османом. В перспективе, добавил он, это “ставит под риск удержание южной части города, которая граничит с оккупированной частью области”.

Законопроект о НАБУ и САП и новых митингах

Уже вторую неделю подряд внимание украинцев и международного сообщества приковано к ситуации вокруг НАБУ и САП. После принятия Верховной Радой законопроекта №12414, ослабившего независимость антикоррупционных организаций, одновременно расширив полномочия генерального прокурора, подписание его президентом Украины, митингов и активной реакции со стороны партнеров — в парламент поступил новый нормативный акт от Владимира Зеленского №13533, возвращающий полномочия указанным структурам.

И как раз главным событием этой недели и стало принятие Верховной Радой второго законопроекта.

– Офис президента сделал все, чтобы решение о возвращении полномочий НАБУ и САП было проголосовано. И это, кстати, стало своеобразным показательным моментом единства – голосовали за этот законопроект и власть, и представители провластных политических сил, и оппозиция, – говорит политолог Владимир Фесенко.

Документ уже подписал президент Украины. В то же время в Брюсселе приветствовали принятие парламентом этого нормативного акта, вместе с этим перечислив список требований к Украине:

  • назначение руководителя Бюро экономической безопасности,
  • обновление состава международных экспертов в ВККС,
  • завершение назначения судей в Конституционный Суд,
  • принятие закона об Административном суде,
  • отклонение проблемного законопроекта по Уголовному кодексу.

Однако протесты, несмотря на позитивные тенденции в отношении НАБУ и САП, на этой неделе продолжились. К требованиям митингующих добавилось новое — назначить руководителя Бюро экономической безопасности. Это произошло на фоне того, что правительство несколько раз отклоняло кандидатуру детектива НАБУ Александра Цивинского.

мітинг 31 липня

Фото: Ольга Чайко

В то же время, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, она рассчитывает, что на следующей неделе Кабмин сможет принять решение, которое позволит обновить работу БЭБ.

По мнению Фесенко, протесты сыграли свою роль в начале противостояния вокруг НАБУ и САП, а сейчас, когда главная проблема решена – масштаб и влияние протестов стал меньше.

— Я думаю, что решающую роль относительно БЭБ больше сыграли наши международные партнеры. Президенту звонят руководители Европейской комиссии или других европейских органов или лидеры ведущих европейских государств и говорят о том, что желательно сделать. Безусловно, это влияет. Поэтому по БЭБу, я убежден, позиция европейцев сыграла решающую роль, — говорит Владимир Фесенко.

Таким образом, основные вопросы относительно НАБУ и САП решены и, скорее всего, на следующей неделе глава БЭБ будет назначен. А протесты, если и возобновятся, то скорее инерционно и без такого политического значения, как на протяжении 22-31 июля.

Итак, подводя итоги, можно сказать одно – новый ультиматум Трампа по отношению к России прошел сквозной линией через события всей недели. Здесь и усиление противостояния между США и РФ, и возобновление поставок американского оружия Украине, и анонсирование визита Уиткоффа в Москву, и обстрел Киева.

Понятно одно – ультиматумом Трамп хочет заставить Путина прекратить огонь в Украине. И это может дать результат. Все зависит от развития дальнейших событий, в частности после визита спецпосланника по Ближнему Востоку в Кремль, поездки Путина в Китай и результатов политики давления президента США на РФ. Главное, чтобы Трамп и дальше держал заявленный курс, демонстрируя позицию силы не только в риторике, но и в действиях.

Что касается фронта и политического развития событий внутри Украины, то здесь наблюдаются положительные тенденции. Украинские военные продолжают достойно противостоять врагу на самых напряженных направлениях фронта, в частности, по всей Покровской агломерации, отражать атаки РФ в информационном поле, уничтожая правдой вкиды российского ИПСО относительно “захвата” Часового Яра и продвигаться, постепенно возвращая контроль над утраченными населенными пунктами.

К тому же, основные моменты относительно прошлонедельного противостояния вокруг НАБУ и САП решены — Радой принят законопроект, вернувший независимость этим антикоррупционным организациям. Осталось лишь дождаться утверждения главы БЭБ, назначение которого на этой неделе вызвало определенные разногласия.

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