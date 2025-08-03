Атака на Київ, новий ультиматум Трампа та ситуація навколо НАБУ й САП: головні події тижня

І, до того ж, хоч реактивних безпілотників типу Shahed і було небагато, вони потужніші за свої попередні аналоги. Найбільша проблема – це висока швидкість таких дронів, що у свою чергу зменшує час підльоту до цілі й робить виявлення та перехоплення складнішим завданням для систем ППО.

– До того ж, роботу ППО ускладнювало ще й те, що реактивні Шахеди йшли разом зі звичайними дронами цього типу і на різних висотах. Це не дозволяло фактично проти них застосовувати тактичну авіацію, – говорить авіаційний експерт.

До того ж, країна-агресор цинічно атакувала столицю повторно, коли люди після відбою повітряної тривоги повернулись додому та полягали спати.

– Коли всі вже почали лишати сховища, йти додому, розслабились, полягали спати, десь через годину полетіли крилаті Іскандери. А стосовно них на відміну, наприклад, від ракет Х-101, не можна розрахувати час підльоту, а значить більш-менш підготуватися до атаки, – додав авіаційний експерт.

Ще одним важливим моментом атаки на Київ 31 липня стало те, що крилаті ракети Іскандер-К Росія спрямувала на наднизьких висотах. Це ускладнило їх виявлення та знищення, через що силам ППО вдалося ліквідувати лише 3 з 8 таких цілей.

– Те, що не всі Іскандери вдалося збити обумовлено тим, що ракети йшли на малих висотах і тактична авіація помітила їх, коли вже було запізно, – наголошує експерт.

До того ж, РФ атакувала Київ на тлі нового ультиматуму щодо закінчення війни, який президент США Дональд Трамп адресував Росії. Як зауважує політолог Володимир Фесенко, у цьому контексті обстріл є певною пропагандистською та політичною демонстрацією нам, росіянам, навіть американцям з боку РФ – на нас погрози не діють.

– Тому цей удар скоріше не відповідь, а демонстрація, що типу нас не залякаєш, ми як діяли, так і будемо діяти. А так це не перша і не остання, на жаль, повітряна атака як на Київ, так й на інші міста України. Росія, як ми побачили за липень, значно посилила повітряний терор проти України, у рази. І, на превеликий жаль, це може продовжуватись, – каже Володимир Фесенко.

Таким чином, атака не пряма відповідь Трампу на ультиматум, а скоріше наслідок системної стратегії тиску Росії на Україну. У такий спосіб ворог хоче морально-психологічно нас зламати.

Новий ультиматум Трампа та загострення між США та РФ

Цього тижня спостерігається певне загострення у відносинах між США та РФ. Це відбувається на тлі того, що Кремль вже тривалий час ігнорує заклики припинити вогонь в Україні.

Так, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дає Москві 10-12 днів для укладення перемир’я з Україною, а якщо цього не станеться, то на Росію очікують санкції. Раніше він встановлював термін у 50 днів. При цьому голова Штатів сумнівається щодо ефективності тиску на Кремль.

– Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він (Путін, – Ред.), очевидно, хоче продовжити війну, але ми запровадимо тарифи та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні. Але може, – сказав Трамп.

На новий ультиматум Трампа Москва відреагувала досить провакаційно та двозначно. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі взяли до уваги новий дедлайн президента США для Путіна й при цьому зазначив, що Росія має певний імунітет до санкцій.

У відповідь на це керівник ОП Андрій Єрмак сказав, що РФ кидає виклик не тільки Україні та ЄС а й США, а сенатор-республіканець Штатів Ліндсі Грем зауважила, що Росія хоч і “навчилась жити” із санкціями, проте президент Трамп “змінює правила гри”.

На додачу до цього пролунала заява заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який назвав новий ультиматум “кроком до війни” між США та РФ. На що Трамп відреагував досить жорстко та порадив представнику РФ стежити за своїми словами.

Однак політолог Володимир Фесенко звертає увагу, що хоча подібні висловлювання Медведєва певною мірою і впливають негативно на ставлення США до російської влади, вони не мають жодного відношення до офіційної позиції Кремля. Теж саме стосується і речника Кремля. Вони не є заявами Путіна.

Водночас така російська риторика не є показником несерйозного ставлення Кремля до ультиматуму президента США, вважає Володимир Фесенко.

– Так, Росія не очікує пекельних санкцій, але сам факт змін у політиці Трампа є досить неприємним для Кремля, зокрема щодо відмови від стратегії домовленостей з Путіним. Хоча я не думаю, що президент США відмовився від комунікації з російським диктатором повністю, – каже політолог.

Але головне – простежується не лише зміна у риториці Трампа, а й у його діях стосовно України, зокрема він відновив постачання нам зброї.

Зокрема щодо ультиматуму Трампа – він може мати декілька сценаріїв перебігу подій. Зокрема, Кремль може як взагалі не дати однозначної відповіді на ультиматум Трампа, так і погодитися домовлятися про припинення війни в Україні відкрито чи по неформальних каналах.

Якщо Москва гратиме за першим сценарієм, то США будуть вимушені запровадити додаткові санкції проти РФ.

Але не варто очікувати надпотужних обмежень щодо країни-агресора. США можуть запровадити санкції проти танкерного флоту Росії, обмеження можуть торкнутися російського банківського сектору. Також є варіант, що Трамп введе мита на торгівлю з РФ.

– От зараз Трамп запустив нову хвилю мит проти низки країн, така доля може спіткати і Росію. Але для РФ це не є критичним, тому що обсяги торгівлі між США і Росією, м’яко кажучи, не дуже великі, всього декілька мільярдів. Але тим не менш, це буде демонстрація, перший крок, попередження – не погоджується, буде більше, – говорить політолог.

Також у відповідь на ігнорування з боку РФ США можуть розпочати координацію санкційних дій з ЄС.

Якщо ж Москва погоджується домовлятися про припинення вогню, то це вже вказуватиме на певне зрушення у позиції Кремля. Однак, звісно, не означатиме завершення війни в одну мить. І тут Трамп може відкласти рішення щодо санкцій проти РФ.

Однак Фесенко має сумніви, що Путін протягом цих 10 ультимативних днів відкрито скаже “так” на переговори щодо закінчення війни, оскільки це не характерно для авторитарних режимів.

Проте через неформальні канали Кремль все ж може дати сигнал – “ми готові говорити”. І це, скоріш за все, зараз і відбувається, на що вказує анонсований візит спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви.

– Путіну треба зберегти обличчя. Тому поки діє цей ультиматум Трампа, відповіді на нього формально не буде. Однак по тим подіям, які зараз відбуваються видно, що по неформальних каналах надсилаються сигнали, що Кремль готовий вести переговори. І не тільки у Стамбулі, – каже політолог.

Тож наразі є надія, що переговорний процес все ж зрушиться з місця, переговори між США та РФ відновлюються, але поки що у закритому режимі. І у контексті цього можуть реанімувати так званий мирний план Кіта Келлога, від розгляду якого Москва відмовилась у квітні. Є варіант, що ті прописані 22 пункти трохи оновлять.