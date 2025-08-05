События ночи 5 августа: взрывы в Лозовой и атака дронов на Ростовскую область

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Силы обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения противника.

В то же время РФ нанесла массированный удар по городу Лозовая Харьковской области.

О главных событиях ночи 5 августа читайте в подборке на Фактах ICTV.

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Взрывы в Лозовой

Российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой, что в Харьковской области. Повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Сообщается о десяти пострадавших и одном погибшем — мужчина работал механиком. Среди раненых еще четверо железнодорожников.

По словам городского головы Лозовой Сергея Зеленского, ранения получили двое детей.

На местах попадания работают спасатели и медики.

В Укрзализныце сообщили, что в связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры Лозовой объездным маршрутом следует поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков.

Также будут направляться другие поезда краматорского направления. Задержки прогнозируются в пределах часа.

Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

FPV-дрон атаковал село Беленькое в Запорожской области

5 августа россияне с помощью FPV-дрона атаковали двух жителей в селе Беленькое Запорожского района. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, ранения получили 43-летняя женщина и 49-летний мужчина. Людей госпитализировали.

Атака дронов на Ростовскую область

Ночью 5 августа произошла атака на Ростовскую область РФ — дроны атаковали территорию железнодорожной станции Тацинская, там произошел пожар.

В то же время исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что на станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома.

Атака на нефтебазу в Адлере 4 августа

4 августа Силы беспилотных систем Украины атаковали нефтебазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт, расположенную в городе Адлер Краснодарского края.

Местные жители слышали не менее 20 взрывов. В результате попаданий возник масштабный пожар.

Атака дронов также повлияла на работу аэропорта города Сочи, который находится недалеко от зоны поражения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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