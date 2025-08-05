События ночи 5 августа: взрывы в Лозовой и атака дронов на Ростовскую область
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Силы обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения противника.
В то же время РФ нанесла массированный удар по городу Лозовая Харьковской области.
О главных событиях ночи 5 августа читайте в подборке на Фактах ICTV.
- Взрывы в Лозовой
- FPV-дрон атаковал село Беленькое в Запорожской области
- Атака дронов на Ростовскую область
- Атака на нефтебазу в Адлере 4 августа
Взрывы в Лозовой
Российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой, что в Харьковской области. Повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.
Сообщается о десяти пострадавших и одном погибшем — мужчина работал механиком. Среди раненых еще четверо железнодорожников.
По словам городского головы Лозовой Сергея Зеленского, ранения получили двое детей.
На местах попадания работают спасатели и медики.
В Укрзализныце сообщили, что в связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры Лозовой объездным маршрутом следует поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков.
Также будут направляться другие поезда краматорского направления. Задержки прогнозируются в пределах часа.
Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.
FPV-дрон атаковал село Беленькое в Запорожской области
5 августа россияне с помощью FPV-дрона атаковали двух жителей в селе Беленькое Запорожского района. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, ранения получили 43-летняя женщина и 49-летний мужчина. Людей госпитализировали.
Атака дронов на Ростовскую область
Ночью 5 августа произошла атака на Ростовскую область РФ — дроны атаковали территорию железнодорожной станции Тацинская, там произошел пожар.
В то же время исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что на станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома.
Атака на нефтебазу в Адлере 4 августа
4 августа Силы беспилотных систем Украины атаковали нефтебазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт, расположенную в городе Адлер Краснодарского края.
Местные жители слышали не менее 20 взрывов. В результате попаданий возник масштабный пожар.
Атака дронов также повлияла на работу аэропорта города Сочи, который находится недалеко от зоны поражения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.