Події ночі 5 серпня: вибухи в Лозовій та атака дронів на Ростовську область

За минулу добу на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Сили оборони України уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння ворога.

Водночас РФ завдала масованого удару по місту Лозова, що на Харківщині.

Про головні події ночі 5 серпня – читайте в добірці на Фактах ICTV.

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Вибухи в Лозовій

Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової, що на Харківщині. Пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

Повідомляється про десятьох постраждалих та одного загиблого – чоловік працював механіком. Серед поранених ще четверо залізничників.

За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, поранення дістали двоє дітей.

На місцях влучання працюють рятувальники та медики.

В Укрзалізниці повідомили, що у зв’язку з обстрілом залізничної інфраструктури Лозової об’їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків.

Так само направлятимуть інші поїзди краматорського напрямку. Затримки прогнозуються в межах години.

Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

FPV-дрон атакував село Біленьке на Запоріжжі

5 серпня росіяни FPV-дроном атакували двох жителів у селі Біленьке Запорізького району. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранення дістали 43-річна жінка та 49-річний чоловік. Людей госпіталізували.

Атака дронів на Ростовську область

Вночі 5 серпня відбулася атака на Ростовську область РФ – дрони атакували територію залізничної станції Тацинська, там сталася пожежа.

Водночас виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на станиці Тацинська спалахнув навіс у дворі приватного будинку.

Атака на нафтобазу в Адлері 4 серпня

4 серпня Сили безпілотних систем України атакували нафтобазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт, що у місті Адлер Краснодарського краю.

Місцеві жителі чули щонайменше 20 вибухів. Унаслідок влучань виникла масштабна пожежа.

Атака дронів також вплинула на роботу аеропорту міста Сочі, що розташований неподалік зони ураження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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