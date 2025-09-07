Евгения Мороз, редактор ленты новостей
Несколько российских дронов пересекли границу Украины и Беларуси – Зеленский
Во время ночной атаки несколько запущенных россиянами дронов пересекли границу Украины с Беларусью.
Об этом утром 7 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Российские дроны залетели в Беларусь 7 сентября: что известно
Несколько российских дронов пересекли границу Украины с Беларусью. О каком количестве идет речь, глава государства не уточнил.
Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны сбили 751 воздушную цель.
Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях.
Сбитые цели или их обломки упали на восьми локациях.
В частности, во время массированного удара по Киеву ночью 7 сентября произошел пожар на крыше и верхних этажах Кабмина.
