Во время ночной атаки несколько запущенных россиянами дронов пересекли границу Украины с Беларусью.

Об этом утром 7 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские дроны залетели в Беларусь 7 сентября: что известно

Несколько российских дронов пересекли границу Украины с Беларусью. О каком количестве идет речь, глава государства не уточнил.

Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны сбили 751 воздушную цель.

Зафиксировано попадание девяти ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях.

Сбитые цели или их обломки упали на восьми локациях.

В частности, во время массированного удара по Киеву ночью 7 сентября произошел пожар на крыше и верхних этажах Кабмина.

