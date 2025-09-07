Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.
Кілька російських дронів перетнули кордон України та Білорусі – Зеленський
Під час нічної атаки кілька запущених росіянами дронів перетнули кордон України з Білоруссю.
Про це вранці 7 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Російські дрони залетіли до Білорусі 7 вересня: що відомо
Кілька російських дронів перетнули кордон України із Білоруссю. Про яку кількість ідеться, глава держави не уточнив.
Нагадаємо, уночі проти 7 вересня Сили оборони збили 751 повітряну ціль.
Зафіксовано влучання дев’яти ракет і 56 ударних БпЛА на 37 локаціях.
Збиті цілі чи їхні уламки впали у восьми місцях.
Зокрема, під час масованого удару по Києву вночі 7 вересня сталася пожежа на даху та верхніх поверхах Кабміну.
