Принц Гаррі під час свого візиту до Києва побував у будівлі уряду після влучання Іскандера.

Кабмін після обстрілу 7 вересня принцу Гаррі показала прем’єр-міністра Юлія Свириденко.

Принц Гаррі в Кабміні

Очільниця уряду, зустрівшись із принцом Гаррі, показала йому наслідки влучання російського Іскандера в будівлю Кабміну.

Зараз дивляться

Під час спілкування Юлія Свириденко обговорила з принцом Гаррі роботу з реабілітації та відновлення ветеранів.

– Подякувала принцу Гаррі за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, зокрема на Іграх Нескорених (Invictus Games), – зазначила Юлія Свириденко.

Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014 році. Україна бере в них участь із 2017 року.

Цьогоріч на Іграх Нескорених Україну представляла рекордна за розміром збірна (35 учасників).

Тепер, говорить Юлія Свириденко, наша мрія, щоб Invictus Games доїхали й до України.

– У нас є для цього всі можливості. Тим паче нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці, – підсумувала прем’єр-міністерка.

Принц Гаррі на місці інших обстрілів Києва

Окрім зруйнованої будівлі уряду, принц Гаррі побував ще на одному з місць обстрілу в Києві.

Руйнування після ударів РФ принцу Гаррі показав керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Терор, який сіє Росія своїми атаками, говорить очільник КМВА, – це мова, яка не потребує перекладу.

– Лише від початку року росіяни вбили 137 киян, 12 із них – діти. Понад 700 людей постраждали, зокрема 46 неповнолітніх.

Знищені вщент будинки – це універсальна мова. Наш біль не потребує перекладу також. І з нами пліч-о-пліч та співпереживають наші партнери та друзі України, – зазначив Тимур Ткаченко.

Начальник Київської міської військової адміністрації подякував принцу Гаррі за увагу до нашого болю, за щире співпереживання.

– Я особисто вдячний за кожне слово на підтримку України. За реальні дії на підтримку наших діток, наших поранених, – додав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що принц Гаррі приїхав до Києва 12 вересня.

Герцог Сассекський зустрівся з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, українськими ветеранами, відвідав Національний музей України у Другій світовій війні.

У квітні герцог Сассекський відвідував Львів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.