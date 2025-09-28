27 сентября на закрытой военной базе россиян, расположенной на территории авиагородка в оккупированном Мелитополе Запорожской области, прогремел взрыв.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Взрыв в Мелитополе

На видео, опубликованном ГУР, видно, как в ангар один за другим заходят российские военные. Далее оттуда выезжает автомобиль УАЗ, который в народе называют “буханка”.

Почти сразу после выезда из ангара раздается взрыв в сторону “буханки”.

По данным ГУР, уничтожен автомобиль и по меньшей мере четыре российских операторов БпЛА, которые находились внутри машины.

Фото: ГУР МО

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны показали, как спецназовцы подразделения Примары уничтожили два самолета и поразили две РЛС (радиолокационная станция) в Крыму.

24 сентября ударные морские дроны ГУР Минобороны атаковали логистические объекты России в портах Новороссийска и Туапсе. В результате атаки остановился нефтеналивной комплекс Транснефти и терминала Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска.

Киберспециалисты ГУР с 24 по 25 сентября масштабно атаковали цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы СПБ и провайдера ТрансТелеКом.

Источник : ГУР

