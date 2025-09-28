27 вересня на закритій військовій базі росіян, розташованій на території авіамістечка в окупованому Мелітополі Запорізької області, пролунав вибух.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибух у Мелітополі

На відео, опублікованому ГУР, видно, як до ангара один за одним заходять російські військові. Далі звідти виїжджає автомобіль УАЗ, який в народі називають “буханка”.

Зараз дивляться

Майже одразу після виїзду з ангара лунає вибух у бік “буханки”.

За даними ГУР, знищено автомобіль та щонайменше чотирьох російських операторів БпЛА, які перебували всередині машини.

Фото: ГУР МО

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони показали, як спецпризначенці підрозділу Примари знищили два літаки та уразили дві РЛС (радіолокаційна станція) у Криму.

24 вересня ударні морські дрони ГУР Міноборони атакували логістичні об’єкти Росії у портах Новоросійська й Туапсе. Внаслідок атаки зупинився нафтоналивний комплекс Транснєфть і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська.

Кіберфахівці ГУР із 24 до 25 вересня масштабно атакували цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи СПБ та провайдера ТрансТелеКом.

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.