У ніч на 8 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Черкаси та Кривий Ріг – у містах лунала серія вибухів.

Крім того, у Росії спалахнула масштабна пожежа в Єкатеринбурзі, а в Україні відновили газопостачання в Шостці після атак попередньої доби.

Також стало відомо про підготовку зустрічі президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького, а Австралія повернула в Україну унікальні археологічні артефакти.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 8 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Черкасах

Вибухи в Черкасах сьогодні, 8 жовтня, пролунали близько опівночі – орієнтовно о 00:06.

Ще напередодні, о 23:40 7 жовтня, голова ОВА Ігор Табурець попередив про підвищену небезпеку застосування ворогом ударних безпілотників.

За даними місцевої влади, сили ППО працювали в регіоні понад годину.

Внаслідок падіння уламків у місті пошкоджено кілька промислових будівель, вибиті вікна, частково пошкоджено дах одного з підприємств.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, на місці працюють рятувальники та комунальні служби.

Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 7 жовтня, стали наслідком масованої атаки російських дронів Shahed.

Повітряні сили повідомляли, що до міста прямували кілька груп ударних безпілотників, загалом – близько 30 одиниць.

О 23:36 пролунала серія вибухів. Уламки збитих дронів упали у приватному секторі – пошкоджено дахи будинків, господарські споруди та лінії електропередач.

Один чоловік дістав легкі поранення.

Відновлення газопостачання в Шостці

Після масштабних атак РФ на Сумщину фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання у місті Шостка.

Про це повідомив голова компанії Сергій Корецький.

За його словами, аварійні роботи тривали майже добу. Станом на вечір 7 жовтня понад 33 тис. абонентів знову отримують газ у повному обсязі.

Газопостачання також відновили в прилеглих селах — Богданці, Ображіївці, Ковтуновому, Миронівці, Крупці та Шкирманівці.

У селищі Вороніж роботи ще тривають через пошкодження об’єктів.

Пожежа в Єкатеринбурзі

Увечері 7 жовтня в Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на промисловому майданчику.

Спочатку у мережі поширилася інформація, що загорівся Уральський турбінний завод, однак згодом російські ЗМІ заявили, що йдеться про меблевий склад, який розташований поруч із територією заводу.

Пожежа охопила площу близько 900 кв. м, полум’я було видно здалеку.

До ліквідації залучили 30 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Російське МНС заявило, що займання вдалося локалізувати, однак точні причини пожежі не називають.

Можлива зустріч Зеленського і Навроцького

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький можуть провести двосторонню зустріч найближчими тижнями.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Дипломат уточнив, що українська сторона очікує графік візиту польського лідера найближчим часом.

Основною темою переговорів стане безпекова ситуація, координація оборонних дій і протидія російській агресії.

Повернення українських артефактів з Австралії

Австралія повернула Україні унікальні археологічні артефакти, незаконно вивезені у 2023 році.

Серед них – скронева підвіска доби ямної культури (III тис. до н. е.) та наконечник стріли XII–XIII століття.

Реліквії вдалося знайти завдяки співпраці українських і австралійських митниць, а також Управління у справах мистецтв Австралії.

Артефакти були конфісковані відповідно до закону про захист культурної спадщини 1986 року й офіційно передані українській стороні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

