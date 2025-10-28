В ночь на 28 октября в Москве прогремели взрывы из-за атаки беспилотников, в Турции произошло мощное землетрясение, а министр энергетики Украины объяснила, от чего зависит риск масштабного блэкаута.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 28 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Москве

Поздно вечером 27 октября прогремели взрывы в Москве.

Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевшие в направлении Москвы. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Более подробной информации о возможных последствиях атаки Собянин не сообщил.

Мощное землетрясение в Турции

В Турции 27 октября произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.

Подземные толчки зафиксировали вечером в городе Синдирги (провинция Баликесир) примерно в 22:48 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине около 6 км.

Толчки ощущались в нескольких соседних провинциях — в частности в Измире и Стамбуле. После основного удара регион продолжали беспокоить афтершоки — самый сильный имел магнитуду 4,2.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил, что все спасательные подразделения работают в зоне стихии. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу заявил, что серьезных последствий не зафиксировано.

Санкции Трампа ослабили Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиции Украины улучшились после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

В интервью Bloomberg Стармер отметил, что такие шаги существенно повлияли на экономику России и повысили шансы Украины в войне.

— Наибольшим достижением я считаю санкции против крупных нефтяных компаний. Это оказало глубокое влияние на экономику России, — сказал британский премьер.

Он также сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос давления на Китай, чтобы Пекин сократил закупки российской нефти, а также возможность передачи Украине ракет большой дальности.

Стармер призвал европейских лидеров использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

Возможен ли масштабный блэкаут в Украине

Вероятность масштабного блэкаута в Украине зависит от интенсивности российских атак, эффективности ПВО и уровня физической защиты энергообъектов.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона Единые новости.

По ее словам, полный блэкаут возможен только при совпадении нескольких негативных факторов: массированных обстрелов, слабой работы ПВО или повреждения защитных систем.

Она подчеркнула, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а украинская энергосистема, несмотря на четыре года атак, продолжает функционировать.

Министр также выразила надежду, что в ближайшее время Украина сможет отказаться от стабилизационных графиков отключений.

Кроме того, Гринчук сообщила, что международные партнеры расширяют поддержку украинской энергосистемы, в частности:

Германия увеличивает взнос в фонд поддержки энергетики до 60 млн евро;

Норвегия готовит помощь для газового сектора;

другие страны уже ищут оборудование для передачи Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 343-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

