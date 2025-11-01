С 1 ноября 2025 года украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся как соцвыплат для малообеспеченных, так и документации местных бизнесов, а также – новых норм по оформлению и продлению отсрочек от мобилизации.

Что именно изменится в Украине с 1 ноября 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября в Украине

В Украине, начиная с 1 ноября, начнут действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.

Эти изменения вводятся с целью уменьшения бюрократии, цифровизации процесса и ликвидации очередей. Также это должно помочь минимизировать коррупционные риски.

Документ предусматривает автоматическое продление части отсрочек, а также переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

– Более 600 тысяч отсрочек будут продлены без очередей и лишних обращений. Мы убираем лишнюю бюрократию, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на мобилизационных задачах, – прогнозирует глава Минобороны Денис Шмыгаль.

Среди ключевых изменений – автоматическое продление отсрочек, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем.

Они будут продлеваться без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК. Поэтому делать ничего не придется – уведомление самостоятельно придет в приложение Резерв+.

Автоматическим продлением отсрочек смогут воспользоваться:

люди с инвалидностью;

временно непригодные по заключению ВЛК;

родители троих и более детей;

родители детей с инвалидностью;

мужья/жены лиц с инвалидностью I–II группы;

лица, осуществляющие уход за родителями с инвалидностью;

одинокие родители, если второй из супругов служит;

студенты, интерны, докторанты;

научно-педагогические работники (0,75 ставки и более);

родственники погибших/пропавших без вести;

люди, освобожденные из плена;

другие категории, определенные постановлением.

Однако если система не смогла подтвердить основание после изменения семейного положения или при отсутствии части данных в реестре, заявителю придется все же обновить информацию самостоятельно и подать документы онлайн или через ЦПАУ.

Чтобы оформить отсрочку самостоятельно, можно воспользоваться онлайн-методом – через Резерв+. Таким образом, отсрочку могут получить люди с инвалидностью, временно непригодные к военной службе, многодетные родители, ученые, студенты, те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Ожидается, что в скором времени онлайн-доступ будет предоставлен еще двум категориям – тем, кто ухаживает за родителями с инвалидностью, и одиноким родителям.

Также тем, чья отсрочка еще не оцифрована, или кто не имеет смартфона, с 1 ноября можно будет подавать заявление офлайн. Однако принимать их будут больше не ТЦК, а ЦПАУ.

При этом ЦПАУ будет принимать и сканировать документы, тогда как решение об отсрочке продолжит принимать ТЦК.

Отметим, что с 1 ноября отменено принятие бумажных справок с мокрой печатью, в настоящее время действующим подтверждением является электронный военно-учетный документ в Резерв+, который, при необходимости, можно распечатать через Дию, в приложении Резерв+ или в ТЦК/ЦПАУ.

Какие новые виды отсрочек появляются в Резерв+

Минобороны запускает инициативу, в рамках которой отсрочку от мобилизации в Резерв+ смогут получить новые категории граждан:

отец или мать, воспитывающие ребенка до 18 лет самостоятельно;

люди, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно подать запрос в приложении Резерв+, после чего система проверит основания в государственных реестрах и предоставит подтверждение об отсрочке в электронном военном документе.

Минобороны отмечает, что процесс полностью автоматизирован и занимает несколько часов.

Военное положение и мобилизация продлены: что известно

Верховная Рада 317 голосами приняла закон №14128, которым продлила действие военного положения на всей территории Украины с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года (на 90 дней).

Также парламент принял законопроект №14129 – о продлении всеобщей мобилизации в Украине. За это решение проголосовали 315 народных депутатов.

Он также вступит в силу 5 ноября и будет действовать до 3 февраля 2026 года.

Отметим, что оба документа еще должен подписать президент Владимир Зеленский.

Пакет школьника: как и когда подавать заявление

В Украине можно оформить и получить Пакет школьника – 5 тыс. гривен, которые в течение 180 дней после зачисления можно потратить на канцелярию, детскую одежду и обувь.

Чтобы подать заявление на Пакет школьника, нужно до 15 ноября воспользоваться приложением Дія или предоставить письменное заявление в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

В приложении Дія нужно нажать на Помощь от государства, далее – на Пакет школьника. Выбрать имя ребенка и свою Дія.Картку, которую можно оформить здесь, и заверить заявление Дія.Підписом.

После этого деньги должны поступить в течение 14 дней, а на то, чтобы их потратить, участники программы имеют по 180 дней.

С 1 октября правительство расширило эту программу и разрешило тратить помощь и на книги по МСС-кодам 5942 (книжные магазины) и 5192 (книги, периодические издания и газеты).

Также новая редакция постановления предусматривает, что с 1 января 2026 года заработает перечень магазинов, где можно будет приобрести товары для первоклассников за счет Пакета школьника.

Отметим, что использовать средства можно как онлайн, так и офлайн, однако оплата может производиться только безналичным способом.

По подсчетам государства, за первые полтора месяца действия программы на Пакет школьника подали заявки более 200 тыс. семей.

Список книжных магазинов, участвующих в программе, можно посмотреть здесь.

Отопительный сезон-2025: когда тепло поступит в украинские дома

Официальный старт отопительного сезона, по словам президента Владимира Зеленского, был запланирован на 28 октября.

Часть общин уже начала отапливать учреждения социальной сферы, однако на полное развертывание теплоснабжения по всей Украине обычно уходит от трех до пяти суток.

Это необходимо для безопасного и равномерного запуска тепла в дома.

Таким образом, по состоянию на первую неделю ноября тепло должно появиться во всех украинских домах.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице отопительный сезон начался 29 октября.

– Напомню, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в дома киевлян, – говорится в заявлении мэра.

Также известно, что уже 28 октября тепло начали подавать в дома в Киевской области. Всего уже начали получать отопление 13 регионов Украины.

Старт отопительного сезона в Украине в 2025 году несколько затянулся – из-за обстрелов РФ, а также в связи с тем, что погода долгое время оставалась достаточно теплой.

Срок прохождения физической идентификации получателей соцпомощи продлен

Правительство утвердило постановление, согласно которому продлило срок прохождения физической идентификации получателей отдельных видов государственной помощи до 1 ноября 2025 года.

Ее должны пройти те получатели соцпомощи, которые в начале полномасштабного вторжения состояли на учете в органах социальной защиты населения, расположенных на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, и после 24 февраля 2022 года не обратились с заявлениями о продлении выплаты на других территориях.

В первую очередь это касается лиц, не имеющих права на пенсию, лиц с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, будут получать пенсию на текущие счета, открытые в украинских банках, но только при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Украинские беженцы в Польше: что изменится с 1 ноября

Польское правительство планомерно прекращает большую часть программ по поддержке украинских беженцев, которые работали там с начала российского полномасштабного вторжения.

В частности, с 1 ноября постепенно прекращается деятельность приютов для военных мигрантов.

Речь идет о так называемых центрах коллективного размещения беженцев из Украины, которые теперь будут принимать только представителей защищенных групп – пенсионеров, беременных и людей с инвалидностью.

Более половины жителей центров коллективного размещения сейчас доплачивают за питание и проживание в центре.

В настоящее время в течение первых нескольких месяцев после прибытия в Польшу каждый имеет право проживать в таких центрах в течение нескольких месяцев после прибытия.

Однако после 120 дней с момента первого въезда гражданина Украины в Польшу начинается так называемый период финансового соучастия.

Планируется, что для беженцев будет работать программа Вместе к независимости, в рамках которой европейские средства будут выделены для субсидирования аренды квартир и покрытия расходов на курсы польского языка.

Какие изменения ждут украинцев в Швейцарии

В Швейцарии с 1 ноября 2025 года перестанут предоставлять статус защиты украинским беженцам, проживавшим в районах, возвращение в которые считается допустимым.

Так, швейцарские власти считают приемлемым возвращение граждан в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

В то же время под действие новых правил не подпадают те украинцы, которые уже имеют статус защиты в Швейцарии, или те, кто являются членами семьи лиц со статусом защиты, которые еще находятся в Украине.

Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) будет рассматривать каждое заявление украинцев индивидуально.

Относительно лиц, которым отказали в статусе защиты из-за того, что человек происходит из региона, возвращение в который считается допустимым, могут выдать приказ о депортации.

Если выполнение данного приказа в конкретном случае является недопустимым или индивидуально невозможным, это лицо останется в Швейцарии временно.

Те же лица, которые не пользуются правом на статус защиты, смогут подать заявление о предоставлении убежища в стране.

Граждане со статусом защиты могут находиться в Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал. Это изменение также вступает в силу с 1 ноября.

Что известно об изменениях в представлении финотчетности для бизнеса

В Украине с 1 ноября 2025 года будет отменена подача финансовой отчетности в формате XML для компаний, которые отчитываются по международным стандартам.

Теперь единственным обязательным форматом будет XBRL через Центр сбора финотчетности (ЦСФО).

Так Комиссия согласовала собственные нормативные акты с требованиями действующего законодательства.

Эти изменения коснутся профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, эмитентов ценных бумаг, а также лиц, предоставляющих обеспечение по таким ценным бумагам.

Также были добавлены требования к содержанию электронного файла с финансовой отчетностью в формате XBRL, который обязательно должен включать:

аудиторский отчет, который подается эмитентом вместе с годовой финансовой отчетностью / годовой консолидированной финансовой отчетностью;

отчет о промежуточной финансовой отчетности / промежуточной консолидированной финансовой отчетности, в случаях, предусмотренных законом и нормативно-правовыми актами Комиссии.

Кроме прочего, необходимо указывать URL-адрес Центра сбора финансовой отчетности, по которому размещена финансовая отчетность эмитента, в случае составления годовой финансовой отчетности в формате XBRL и представления ее в Центр сбора финансовой отчетности.

