Сегодня в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Этот праздник установлен в соответствии с указом президента №817/2025 от 4 ноября.

Десантно-штурмовые войска (ДШВ) — это отдельный род войск Вооруженных силы Украины. В состав ДШВ входят десантно-штурмовые, воздушно-десантные и аэромобильные части, которые характеризуются высокими маневренностью и автономностью.

С началом полномасштабного вторжения России подразделения десантно-штурмовых войск сразу стали на защиту Украины. Бойцы ДШВ помогали освобождать северные области Украины, Харьковскую, Херсонскую, населенные пункты на Востоке.

Факты ICTV рассказывают о реорганизации в ДШВ и операциях воинов-десантников.

Корпусы в ДШВ

3 февраля 2025 года главнокомандующий Александр Сырский сообщил о начале перехода на корпусную структуру в ВСУ. Всего будет создано 18 корпусов: 13 — в Сухопутных войсках, два — в Десантно-штурмовых войсках и два в Национальной гвардии.

3 июня бригадный генерал Олег Апостол, ранее возглавлявший 95-ю отдельную десантно-штурмовую Полесскую бригаду, назначен новым командующим Десантно-штурмовыми войсками.

В июле 2025 года создан 7 корпус ДШВ. Командиром корпуса стал полковник Евгений Ласийчук. До назначения на новую должность Евгений Ласийчук возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая воевала в Донецкой и Харьковской областях. Также в феврале 2025 года 25 бригада остановила оккупантов в направлении Покровска.

7 корпус ДШВ объединил воинские части юго-восточного региона:

25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;

79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;

81 отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;

77 отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду;

78 отдельный десантно-штурмовой полк.

21 августа стало известно, что в составе 7 корпуса создана новая 147 отдельная артиллерийская бригада ДШВ, оснащенная современными западными артсистемами. В составе 147 бригады действуют расчеты БПЛА и другие боевые подразделения.

В апреле 2025 года создан 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. В состав корпуса вошли:

46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ,

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ,

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ,

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада ДШВ ВСУ,

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ,

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ,

а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

Командир корпуса, полковник Дмитрий Волошин подчеркнул, что четкое планирование, координация и концентрация на направлении – являются основными принципами, по которым воюет 8 корпус ДШВ.

Переход ДШВ на корпусную систему

По словам военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, переход ДШВ на корпусную систему – прежде всего, управленческое решение, потому что корпус – это самодостаточная боевая единица, которая отвечает за определенный, довольно большой, участок фронта.

— Когда не было корпусов, а была только бригадная система, то иногда бригады перемещали, а это создавало определенные сложности в отношении командования – к какому командиру бригады обращаться с вопросами, — говорит Алексей Гетьман.

А корпус – это уже самодостаточная единица. Выше командира корпуса есть только Генеральный штаб и командующий Вооруженными силами Украины.

Такое управленческое решение, как создание корпусов, влияет на боеспособность, ведь упрощает систему прохождения команд, распоряжений, получения всего, чем нужно обеспечить бригаду для выполнения боевой задачи, объясняет Алексей Гетьман.

Военный подчеркивает, что созданные 7 и 8 корпуса ДШВ – это самостоятельные ударные структуры, где командиры корпусов решают, как использовать бригады, как проводить действия в обороне, в наступлении и т.д.

— Если для выполнения определенной задачи, например, наступления, не хватает сил, то могут привлекаться силы и средства из другого корпуса. На войне это стандартная практика, — говорит Алексей Гетьман.

Военный вспомнил собственный опыт еще со времен АТО, когда его подразделение для выполнения задачи временно присоединяли к другим.

— Моя рота была в батальоне оперативного назначения. Когда мы выполняли боевые распоряжения, выезжали на другие участки, то мы подчинялись другим подразделениям. Но структурно я оставался в своем батальоне, а наш батальон оставался структурно в нашей бригаде, — пояснил военный эксперт.

Тактика ДШВ

Что касается тактики ДШВ в ходе полномасштабной войны, то Алексей Гетьман подчеркнул, что все воюют по военной науке — как прописано в уставах.

Если меняется ситуация, меняются условия ведения боев, например, сейчас больше используют дронов, то военные это анализируют и прописывают действия в соответствии с военной наукой.

Например, в армии Соединенных Штатов действия военнослужащих прописаны в протоколах, а протоколы имеют номера. И чтобы упростить ситуацию, командиры знают, по какому протоколу нужно выполнять боевую задачу.

Поэтому и наши военные воюют по уставам, но с учетом изменения ситуации на фронте.

— Побеждает армия, которая, во-первых, мотивирована, во-вторых, обеспечена и, в-третьих, дисциплинирована, — отмечает военный эксперт.

Бои за Гостомельский аэропорт

Львовская 80 отдельная десантно-штурмовая и житомирская 95 отдельная десантно-штурмовая бригады воевали за Гостомельский аэропорт с первого дня полномасштабного вторжения.

24 февраля 2022 года россияне ударили ракетами по аэродрому в Гостомеле. Им удалось подавить нашу систему ПВО, чем создали себе воздушный коридор для захода на территорию Украины. Из Беларуси, в 170 км от Гостомеля, залетели боевые вертолеты армии РФ. По вражеским целям начали работать украинские зенитные расчеты.

Около 13:00 россияне окончательно закрепились на аэродроме, однако не имели достаточной поддержки с воздуха. Должно было прибыть подкрепление из Пскова, однако оккупанты решили не рисковать своим Ил-76 из-за украинской ПВО. Поэтому самолет никуда не полетел.

Учитывая стратегическую важность Гостомеля, военное руководство Украины приняло решение о контратаке с целью захвата аэродрома силами 80 штурмовой, 95 штурмовой, 72 механизированной бригад и 3 полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Десантные силы на вертолетах летели из Житомира.

Вечером украинские военные вернули под свой контроль аэродром. Но впоследствии пришлось отступить, потому что ехало значительное подкрепление россиян.

ВСУ не смогли удержать Гостомельский аэродром, однако нашим воинам удалось задержать врага на достаточное время, чтобы разрушить взлетно-посадочную полосу и не дать оккупантам ее использовать как воздушный мост.

Также украинские военные задержали продвижение из Беларуси механизированных батальонов россиян, подрывали мосты и наземные коммуникации, которые шли из Беларуси. Все это позволило усилить оборону Киева, замедлить наступление врага.

25 марта армия РФ начала бежать из-под Киева, а к 1 апреля российские войска вышли из Гостомеля.

А еще львовские десантники из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады отличились на Харьковщине — там освободили десятки населенных пунктов, первыми подошли к реке Оскол.

Освобождение Изюма

1 апреля 2022 года российские оккупанты полностью захватили Изюм, что в Харьковской области. Освободили город 10 сентября украинские десантники из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

По словам заместителя командира одного из батальонов Сичеславской бригады Олега с позывным Зорро, операция планировалась тщательно, почти в течение двух месяцев. Военные готовили личный состав, анализировали тактику противника.

На пути к Изюму при приближении к каждому следующему селу проводилась тщательная аэроразведка, слаженно работала и артиллерия. Труднее всего было прорвать передний край врага и его тыл. Операция шла даже лучше, чем планировали, и уже через шесть дней активного контрнаступления украинские подразделения зашли в Изюм и за первый день осуществили стабилизационные мероприятия в половине города.

Россияне в городе уже не оборонялись, а просто бросали всю технику и убегали. В плен попал даже подполковник вооруженных сил РФ. В одном из ангаров Силы обороны нашли танки Т-90, Т-80, множество боеприпасов. По городу стояли брошенные БТРы, Уралы, КАМАЗы, снаряды. Такой себе ленд-лиз от РФ.

По приблизительным подсчетам, в Изюме за время оккупации погибло около тысячи человек.

Освобождение территорий возле Красногоровки

Бойцы николаевской 79 десантно-штурмовой бригады в июне 2023 года освободили территории вблизи Красногоровки Донецкой области. Эти территории были под оккупацией с 2014-го.

24 июня представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Единых новостей подтвердил информацию об освобождении и отметил, что все это благодаря слаженной и спланированной работе наших воинов.

— Под Красногоровкой наши штурмовые подразделения завладели несколькими позициями под самым Донецком, которые удерживали россияне с 2014 года, — сказал спикер.

Операции на Запорожье

Десантно-штурмовые подразделения вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского направления в 2022 году вернули под контроль Украины населенные пункты Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

Во время боевых действий украинские подразделения уничтожили редкую модификацию гусеничного бранспортера МТ-ЛБМ 6МБ, вооруженный боевым модулем от БТР-82А с 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом и пулеметом.

Под Гуляйполем на одной из дорог подбили российскую БМП-3. А в освобожденной Малиновке уничтожен российский бронетранспортер БТР-82А.

Поселок Дробышево возле Лимана

81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ 30 сентября 2022 года освободила поселок Дробышево в Донецкой области. Населенный пункт находится всего в 4 км от Лимана.

Освобождение Богородичного

12 сентября 2022 года десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады полностью освободили село Богородичное в Донецкой области.

По словам военных, продвигаться приходилось очень осторожно — от дома к дому — все было заминировано. Оккупанты даже сбросили авиабомбу на Святогорскую лавру в селе.

— Мы заходили утром тремя группами и наша задача заключалась в том, чтобы занять одну из улиц. После успешного выполнения мы продвигались дальше. Как заходили, то нашли много трофеев в виде стрелкового оружия и техники. Тогда я затрофеил свой первый российский пулемет, — вспоминает десантник Владимир.

Освобождение Клещиевки

Село Клещеевка Бахмутского района Донецкой области освобождали воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады национальной полиции Ярости. Бои были долгими, тяжелыми и кровопролитными.

По словам заместителя командира роты 80-й бригады, старшего лейтенанта Николая Стригунова, выгнать оккупантов из Клещиевки помогли высокий моральных дух наших десантников и сильная поддержка артиллерии, дронов и разведка.

Рота Николая Стригунова 25 июня 2023 года начала двигаться в сторону Клещиевки. Сложностей добавляли растянутые логистические пути, проблема с эвакуацией раненых, длительная переброска штурмовых групп.

Когда оккупанты замечали хотя бы малейшее движение наших воинов, то сразу накрывали артиллерией. Россияне использовали FPV-дроны, бронетехнику, танки, минометы, разведывательные и боевые БпЛА и тому подобное.

— Противник храбрый, сильный, не боится подходить вплотную к нашим подразделениям. Благодаря нашей обученности и ярости он получал постоянно по “грызлу”. Работали они набором разных подразделений. У них не было слаженности и понимания нашей тактики. Нападали они большими “волнами”, целыми взводами. За день доходило до десятка “волн”. Но мы их разбивали, — рассказал Николай Стригунов.

Десантник подчеркнул, что обязанность воинов ДШВ — вычистить всю российскую дрянь с нашей земли.

Лозунгом Десантно-штурмовых войск является выражение Всегда первые. Это не просто слова — это жизненный принцип наших воинов ДШВ.

Курская операция

6 августа 2024 года началась Курская операция, цель которой — не допустить наступление россиян на Сумскую область и создание так называемой буферной зоны. В операции участвовали различные подразделения, в частности 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада, 95 бригада ДШВ.

На конец августа Силы обороны Украины контролировали около 1100 кв. км Курской области. На конец 2024 года в результате российского контрнаступления территория под контролем ВСУ сократилась до 460 кв. км.

РФ стянула туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения.

За пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч – убитыми. В плен попало 860 российских военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за все время Курской операции Россия потеряла не менее 80 тыс. военнослужащих (убитыми и ранеными).

Зачистка врага на Донецком направлении

В августе 2025 года подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады зачистили от оккупантов Золотой Колодец и Петровку Покровского района Донецкой области.

В ходе боев захватчики понесли значительные потери в живой силе и технике, часть оккупантов удалось взять в плен.

22 октября 132-й отдельный разведывательный батальон ДШВ освободил Кучеров Яр на Добропольском направлении. Наши воины взяли в плен более 50 захватчиков.

3 ноября 2025 года в 7 корпусе ДШВ сообщили, что на севере Покровска продолжается активная зачистка города от россиян. Днем ранее в Покровске ликвидировали 19 оккупантов.

