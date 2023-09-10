Массовое захоронение, пыточные, расстрелы: что пережил Изюм и как идет расследование преступлений РФ

Массовое захоронение убитых людей, пыточные, полностью разрушенные дома – такими были жуткие находки в городе Изюм (Харьковская область) после его деоккупации от российских войск.

Армия РФ разрушала Изюм с начала полномасштабной войны, нанося удары с самолетов и артиллерии. Вражеские авиабомбы летели прямо на административные здания и жилые многоэтажки.

Днем освобождения города от российских захватчиков считается 10 сентября.

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Силы обороны Украины выбили оккупантов из Изюма во время молниеносного контрнаступления в Харьковской области.

Уже 14 сентября при участии президента Владимира Зеленского над городом подняли украинский сине-желтый флаг.

Что пережил Изюм во время оккупации и как продолжается расследование военных преступлений РФ – далее в материале.

Масштабные разрушения и сотни погибших

Враг оставил после себя ужасные разрушения. По данным горсовета Изюма, войска РФ уничтожили около 80% инфраструктуры: частные и многоквартирные жилые дома, предприятия (такие как местный приборостроительный завод), государственные и коммунальные учреждения, систему отопления.

В Харьковской областной прокуратуре сообщали о “более чем 70%” разрушений.

До полномасштабной войны в городе проживало 46 тыс. человек. А на момент деоккупации там оставались, по разным данным, от 10 тыс. до 17 тыс. жителей.

Осенью прошлого года мэр города Валерий Марченко заявлял, что, “по приблизительным подсчетам, в Изюме за время оккупации погибли около тысячи человек”.

Речь идет как о жертвах российских бомбардировок и пыток, так и о тех, кто умер, потому что не было лекарства и медпомощи. Ведь оккупанты разрушили больницы и разворовали аптеки.

– Люди умирали от того, что им не оказывалась медицинская помощь, от хронических болезней, потому что у людей не было лекарств, – отмечал Марченко в интервью DW.

По словам местных жителей, изюмчане во время оккупации страдали от холода и голода. Тела людей лежали прямо посреди улиц, их хоронили во дворах. Люди жили без электричества, водо- и газоснабжения, готовили еду на улице. Критически не хватало продуктов питания.

По данным, которые Офис генпрокурора предоставил Фактам ICTV, конкретно от обстрелов войск РФ и пыток в Изюме погибли более 140 человек.

– Установлено, что в Изюме российской армией убито более 140 человек, подавляющее большинство погибли от обстрелов, в том числе авиаударов. На территории Изюмского района в результате военной агрессии РФ погибли 1 087 человек, — рассказали в ведомстве.

Среди причин гибели людей – смертельные ранения в результате вражеских обстрелов (взрывные травмы, огнестрельные, осколочные ранения). Кроме того, на многих телах обнаружены признаки пыток: связанные руки, веревка на шее, множественные переломы, колото-резаные раны и т. д.

Работа по идентификации гражданских лиц, погибших во время оккупации, продолжается.

Страшные находки в Изюме

• Массовое захоронение гражданских и военных

Одной из самых жутких находок в Изюме было массовое захоронение погибших людей. Его обнаружили в лесу на окраине города, вблизи местного кладбища.

На многих могилах не было ни имен, ни фамилий – лишь деревянные кресты с номерами.

Как отмечал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, это было “одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе”.

В общей сложности на территории леса насчитали около 450 захоронений, а также одну братскую могилу военных. Были похоронены целые семьи с детьми – сразу несколько поколений с одинаковой датой смерти на табличках. Они погибли во время авиаударов РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец тогда рассказывал СМИ, что найденные тела украинских военных имели признаки пыток – у них были связаны руки.

– Есть место, где были обнаружены тела украинских военнослужащих. У нас уже есть показания… Парней перед убийством пытали: связаны руки веревками за спиной. И, скорее всего, их перед этим пытали и после этого убивали в упор, – заявлял Лубинец.

В ходе эксгумации в могилах обнаружили 447 тел погибших: 215 женщин, 194 мужчины, 5 детей, а также 22 украинских военнослужащих. Кроме того, были обнаружены останки 11 человек, пол которых сразу невозможно было определить.

Многие тела были со следами пыток и насильственной смерти. У значительного числа погибших отсутствовали конечности, были связаны руки, минно-взрывные травмы, осколочные ранения, травмы головы и грудной клетки, раненые или отсутствующие гениталии, переломы ребер, колото-резаные ранения, сквозные пулевые ранения, веревки на шее.

Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершилась 23 сентября прошлого года.

Для их идентификации были назначены судебные молекулярно-генетические экспертизы. Криминалисты и следователи отбирали ДНК у родственников погибших.

Поскольку тела лежали в земле длительное время, взять у них образец ДНК было сложно, однако следователи нашли выход: отбирали костный мозг из некоторых костей.

По состоянию на середину июля 2023 года неидентифицированными оставались 65 человек из мест массовых захоронений в Изюме.

• Рука с сине-желтыми браслетами

После обнаружения массового захоронения в Изюме мир облетело фото руки убитого человека с сине-желтыми браслетами. Тело находилось в братской могиле.

Эта фотография с эксгумации стала символом геноцида, который РФ совершает против украинцев по национальному признаку.

Снимок поразил мировое сообщество, а украинцы запустили в соцсетях флешмоб. Пользователи размещали фото своей руки с браслетом патриотического цвета, отмечая, что на месте погибшего мог быть каждый из нас. Поскольку агрессор убивает нас только потому, что мы украинцы.

Флешмоб поддержали и за границей. Публикации часто сопровождались хештегом Изюмская резня (#IzyumMassacre).

Впоследствии выяснилось, что убитый оккупантами человек – это боец 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сергей Сова.

Военнослужащий был родом из Никополя. Он занимался спортом, был чемпионом Украины по боксу среди юниоров и кинологом.

Тело воина опознала жена Оксана по татуировкам и сине-желтым браслетам, которые ему подарили дети.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему Сергею Сове звание Героя Украины.

• Дом на улице Первомайская

Еще одним символом зверств российских оккупантов в Изюме стал разрушенный жилой дом по адресу улица Первомайская, 2.

9 марта 2022 года войска РФ нанесли авиаудар по этой пятиэтажке. По оценке международной неправительственной организации Human Rights Watch, объем и характер разрушений может свидетельствовать о том, что оккупанты применили бомбу из серии ФАБ-500.

Она попала в середину дома, обрушив все пять этажей на подвал, где в тот момент находились десятки людей. Они пытались спрятаться от российских обстрелов. Подвал стал для них братской могилой, выжить удалось только нескольким людям.

– Большой боеприпас разорвал здание пополам, в результате чего образовалась дыра диаметром не менее 15 м, – отметили исследователи Human Rights Watch.

В отчете подчеркивается, что здание не могло рассматриваться как легитимная военная цель. Там не было ни одного украинского военного. Удар по пятиэтажке является нарушением законов ведения войны и военным преступлением РФ.

В результате авианалета погибли по меньшей мере 44 гражданских лица. В отчете Human Rights Watch говорится, что жертв могло быть больше: некоторые тела не удалось опознать или они были похоронены до того, как оккупанты разрешили разбирать завалы на месте трагедии.

О по меньшей мере 44 погибших сообщали в прокуратуре и Харьковской ОВА.

В отчете за 2022 год Human Rights Watch уже сообщала о 51 погибшем. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял о 54 погибших.

В Офисе генпрокурора Фактам ICTV сообщили, что в результате авиаудара по дому на Первомайской “погибли около 50 человек, в том числе 7 детей”.

– Оккупанты знали, что бьют по гражданским, и делали все, чтобы жертв среди мирных жителей было как можно больше, — подчеркнули в ведомстве.

Во время оккупации людей хоронили в лесу на окраине Изюма – именно там, где впоследствии обнаружили массовое захоронение. В подвале многоэтажки погибли целые семьи.

Местный житель Михаил Яцентюк потерял семерых членов семьи: жену, дочь, зятя, троих внуков и тещу.

Также известно о гибели четырех поколений одной семьи: пятерых взрослых и троих детей. Оккупанты убили молодых супругов Елену и Дмитрия Столпаковых, а также их детей. Вместе с семьей погибли бабушка и дедушка детей – родители Елены, а также ее младшая сестра. Среди погибших была и прабабушка.

Улицу Первомайскую в Изюме переименовали в улицу Памяти, чтобы почтить память погибших. У дома местные жители создали мемориал из фотографий жертв авиаудара.

• Пыточные оккупантов в Изюме

Путинские войска обустроили в Изюме по меньшей мере шесть пыточных: в центре предоставления административных услуг, в зданиях СБУ, прокуратуры, полиции. Такие данные приводили в Национальной полиции после освобождения города.

Например, отделение полиции рашисты превратили в свою базу, обустроили там тюрьму и комнату пыток. Среди инструментов пыток были электрические кабели. В темных подвальных камерах людей могли содержать от нескольких недель до месяцев.

Российские оккупанты применяли пытки к украинцам и на территории Изюмского района. Как установили в Офисе генпрокурора, 41-летний подполковник с позывным Морячок, руководивший военнослужащими 30 мотострелковой бригады центрального округа РФ, во время оккупации села Пески-Радьковские приказывал подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население. Оккупанты хотели получить данные относительно проукраински настроенных граждан и военнослужащих ВСУ.

– Оккупанты били людей электрошокером, палками и содержали в подвальных помещениях без пищи и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом, — говорится в комментарии ведомства для Фактов ICTV.

• Другие зверства РФ

Все эти страшные находки в Изюме освещают только часть зверств, которые оккупанты совершали в городе и близлежащих селах.

Среди других преступлений – убийство детского писателя Владимира Вакуленко, которого солдаты РФ похитили из дома в конце марта 2022 года. Последнее, что прокричал Владимир перед тем, как его вывезли оккупанты, было: Слава Украине!

Тело писателя обнаружили в массовом захоронении на окраине Изюма.

– Последние его слова, которые слышали свидетели, это Слава Украине! И после этого его больше никто не видел. Уже потом его нашли убитым у дороги вблизи села Капитоливка, возле Изюма. Тело пролежало около месяца. Затем его перезахоронили в могилу № 319 на изюмском кладбище… Мы выделили ДНК-профиль из тела погибшего, мы еще не знали, кто это и как он погиб. Потом отобрали ДНК у его отца, сопоставили, – рассказывал начальник следственного управления харьковской полиции Сергей Болвинов.

Кроме того, во время оккупации в Изюме российские войска почти в упор расстреляли авто с мирными людьми. По данным следствия, военная колонна РФ 7 марта вошла в Изюм. Им навстречу ехал автомобиль, и оккупанты его расстреляли.

Погибли отец с сыном и их знакомый. По свидетельству местных жителей, расстрелянный автомобиль находился на улице несколько дней. Затем оккупанты танком оттащили его и сбросили с моста.

А в небольшом селе Диброва вблизи Изюма оккупанты расстреляли отца с сыном накануне деоккупации этого населенного пункта.

На каком этапе находится расследование преступлений РФ в Изюме

Как сообщили Фактам ICTV в Офисе генпрокурора, по факту военных преступлений РФ в Изюме зарегистрировано более 460 уголовных производств по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Еще 1 865 уголовных производств зарегистрировано по фактам преступлений, совершенных на территории Изюмского района (по этой же статье).

Все преступления РФ следователи разделяют на ряд категорий:

убийства гражданского населения;

обстрелы гражданской инфраструктуры из разных видов вооружения, в том числе памятников культуры;

пытки мирных жителей;

кражи и ограбления гражданского населения (запугивая, угрожая и применяя физическое насилие, оккупанты отбирали у украинцев имущество).

В частности, зарегистрировано более 40 уголовных производств по фактам обстрелов Изюма и 1 305 – по фактам обстрелов Изюмского района (ст. 438 УК Украины).

– Обстрелы украинских городов, поселков, сел, убийства мирных жителей, издевательства, пытки – все это задокументированные факты того, что российские военнослужащие совершали на оккупированных территориях Харьковской области, в том числе Изюмского района. По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины, нарушение законов и обычаев войны, то есть это военные преступления, — уточнили в Офисе генпрокурора.

Учитывая большое количество дел, расследование находится на разных этапах. В части производств все еще продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия, экспертизы, устанавливаются все обстоятельства.

В других – досудебное расследование уже завершено, а обвинительные акты переданы в суд, продолжается судебное разбирательство.

– В целом каждое военное преступление, совершенное российскими оккупантами на украинской земле, является вопиющим и свидетельствует об особой жестокости военнослужащих страны-агрессора. Убивать гражданское население, уничтожая украинскую идентичность — это стратегия Кремля, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Сколько оккупантов получили подозрения и приговоры

По фактам преступлений в Изюме сообщено о подозрении семи военнослужащим РФ. В суд направлен обвинительный акт в отношении одного оккупанта.

По Изюмскому району сообщено о подозрении 19 солдатам РФ, направлены в суд обвинительные акты в отношении 10 человек.

Кроме того, суд уже вынес обвинительный приговор четырем военнослужащим ВС РФ. Как уточнили в Офисе генпрокурора, это два наемника частной военной компании Редут и двое военнослужащих 16 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

Во время оккупации поселка Боровая Изюмского района они пытали трех участников АТО. Данные об украинских военных передавал им сотрудник ФСБ РФ.

Российские наемники похитили мужчин, надели им на руки пластмассовые стяжки и мешки на голову. Оккупанты удерживали военных в яме на базе отдыха Свет шахтера. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям.

В ходе суда все четверо военнослужащих РФ признали вину и получили 11 лет лишения свободы.

Во время расследований следователи находят новые доказательства причастности тех или иных солдат РФ к совершению преступлений на территории Изюма и района.

Как отметили в Офисе генпрокурора, их идентификация сложная, но правоохранительные органы принимают все возможные меры, чтобы установить российских военных преступников.

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