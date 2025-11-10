В ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну ракетами Кинджал та ударними безпілотниками.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ може атакувати країни Євросоюзу ще до завершення війни проти України.

Сенат США проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спецпредставника країни в Білорусі.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 10 листопада – у добірці Фактів ICTV.

РФ атакувала Україну Кинджалами

Російська окупаційна армія у ніч проти 10 листопада атакувала територію України ракетами Кинджал. У Повітряних силах повідомляли, що було здійснено пуски з носіїв Міг-31К.

Військові заявили, що одна ворожа ціль рухалась у напрямку Київщини, а інші в напрямку Старокостянтинова через Житомирщину.

Також низка регіонів України перебувала під атакою ударних безпілотників.

Путін може напасти на ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian, що Росія може атакувати країни Європейського Союзу ще до завершення війни проти України.

На його думку, диктатор Володимир Путін опинився у “патовій ситуації” без реальних успіхів на фронті, тому може спробувати відкрити новий фронт проти іншої європейської держави.

Зеленський пов’язав підвищення злочинної активності та інциденти з безпілотниками у Європі з безуспішністю російських військ в Україні. Він наголосив, що Путін потребує зовнішнього ворога, аби утримувати владу та консолідувати різні регіони РФ.

Сенат США проголосував за відновлення роботи уряду

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт, який передбачає фінансування роботи уряду, передає видання The Hill.

Документ отримав підтримку 60 сенаторів – саме стільки потрібно для його ухвалення.

Тепер законопроєкт має розглянути та затвердити Палата представників. Лише після цього завершиться найтриваліший урядовий шатдаун у США, що триває з 1 жовтня.

Трамп висунув кандидата на спецпосланця у Білорусі

Президент США Дональд Трамп оголосив про висунення юриста Джона Коула на посаду спеціального представника в Білорусі.

Коул відомий як один із провідних юристів країни, який здобув перемогу у справі проти тютюнової індустрії та проводив переговори про звільнення заручників. Нині він є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога та довіреною особою президента.

Відключення світла 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, в більшості областей України запровадять обмеження у постачанні електроенергії через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Погодинні відключення триватимуть протягом доби, з 00:00 до 23:59, у межах від двох до чотирьох черг. Для промислових споживачів також діятимуть обмеження потужності. Час та обсяг застосувань можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

