Российские оккупанты предположительно расстреляли двух украинских военнослужащих на окраинах Затишья Пологовского района Запорожской области в нескольких километрах от Гуляйполя.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Расстрел украинских военных в Запорожской области: что известно

— Из соцсетей стало известно, что враг вероятно расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья. Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями — они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора, — написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас смотрят

— Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России, — отметил Лубинец.

Также Омбудсмен призвал граждан, которые стали свидетелями или располагают какой-либо информацией о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на горячую линию Омбудсмена Украины по номеру 0800501720 и в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, и украинским силам обороны пришлось осуществить ряд тактических перемещений.

Поздно вечером 11 ноября подразделения Сил обороны переместились на более выгодные рубежи в районе Рівнопілля.

По данным командования, решение об отходе было принято после мощного комплексного огневого поражения позиций украинских бойцов, что могло угрожать жизни личного состава.

Также сообщалось, что украинским защитникам пришлось покинуть позиции возле пяти населенных пунктов в Запорожской области — Новоуспеневского, Нового, Охотничьего, Успеневки и Новониколаевки.

Это стало вынужденным шагом в рамках стабилизации оборонительной линии и реагирования на изменение боевой обстановки.

Впоследствии Силы обороны Юга проинформировали об очередном тактическом перемещении — подразделения ВСУ были выведены из Нововасильевского.

Как пояснили военные, отход произошел в связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии соприкосновения и необходимостью сохранения жизни украинских воинов.

Подразделения заняли более выгодные и подготовленные оборонительные позиции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.