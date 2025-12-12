Уночі проти 12 грудня ворог знову атакував Україну ударними безпілотниками, зокрема поцілили по Одесі та Павлограду Дніпропетровської області.

Також з’явилися важливі міжнародні заяви — від Єврокомісії, Ради ЄС та Білого дому.

Окрім цього, у Росії вночі вибухали нафтопереробний завод та ТЕЦ — місцеві повідомили про нові атаки невідомих дронів.

Детальніше про ключові події ночі — в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Уночі проти 12 грудня ворог атакував Одесу – пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Зазнали руйнувань також складські приміщення, адміністративна будівля, житловий будинок, гараж.

Унаслідок ударів у частині Одеси зникло світло та водопостачання.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі необхідні служби.

Фон дер Ляєн відповіла на критику Трампа

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн жорстко відреагувала на положення Стратегії національної безпеки США, у якій Європу фактично названо цивілізацією, що “зникає”.

Вона заявила, що “лише громадяни країни вирішують, хто буде її лідером — жодне зовнішнє втручання неприпустиме”.

Фон дер Ляєн наголосила, що саме такі ризики стали підставою для створення європейського “щита демократії” — системи захисту від іноземного втручання в онлайн-просторі, зокрема під час виборів.

Рада ЄС схвалила новий транш в межах Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу затвердила шостий транш підтримки України — приблизно €2,3 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Це стало можливим після виконання Україною восьми необхідних кроків та фіналізації одного з пунктів попереднього траншу.

Кошти спрямують на:

зміцнення макрофінансової стабільності;

підтримку держуправління;

подальшу реалізацію Плану для України щодо відновлення та модернізації.

Загалом виконано 63 із 68 необхідних кроків програми.

Трамп розчарований діями України та Росії

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Дональд Трамп “надзвичайно розчарований” обома сторонами війни.

За її словами, “Трамп не хоче більше безрезультатних зустрічей, він вимагає конкретних дій для завершення війни”.

Адміністрація США за останні тижні провела понад 30 годин переговорів із Росією, Україною та європейськими партнерами.

Нові зустрічі очікуються найближчими вихідними.

У Данії 10 діаспорних шкіл почнуть викладати історію України

У данському місті Сківе фінішувала перша зустріч менторської програми Корені та крила: історія, яка об’єднує, спрямованої на впровадження викладання історії України в школах діаспори.

До проєкту долучилися десять навчальних осередків Данії та школа зі Стокгольма.

Під час навчання українські педагоги опановували інтерактивну методику Спогади в коробках, яка поєднує роботу з історичними артефактами, творчими завданнями, музичними та тактильними елементами.

Такий формат дозволяє дітям підходити до вивчення історії не лише як до набору фактів, а як до живої пам’яті, що формує ідентичність та зв’язок із батьківщиною.

Учасники відзначили, що методика підходить для дітей різного віку, а програма допомагає зміцнювати самоідентифікацію українців у діаспорі та поглиблювати зв’язки з Україною.

Атака дронів на Росію

Уночі проти 12 грудня російські медіа та місцеві спільноти повідомили про нові атаки дронів на Ярославль.

Жителі міста чули серію вибухів — від п’яти до семи — та звук мотора в небі. У кількох районах була видно заграву і чорний густий дим, що здіймався над територією місцевого нафтопереробного заводу.

Це вже друга атака на місто за останні дві доби. Паралельно в Смоленській області з вечора теж тривала повітряна тривога.

У російських спільнотах з’являлася інформація, що під удар міг потрапити об’єкт теплової генерації, попередньо — місцева ТЕЦ.

Однак офіційних підтверджень у РФ традиційно не надали, а масштаби можливих пошкоджень залишаються невідомими.

