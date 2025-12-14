Від самого початку Україна прагнула стати членом НАТО. Проте ця ідея не отримала підтримки з боку США та частини європейських країн.

Про це глава держави заявив 14 грудня під час спілкування з журналістами.

Зеленський про гарантії безпеки для України

За словами глави держави, нинішні двосторонні гарантії безпеки від США у форматі, подібному до статті 5 Статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших держав, таких як Канада і Японія, є для України компромісом.

Ключовим моментом Зеленський назвав погодження цих гарантій Конгресом США.

— Україна завжди прагнула вступу до НАТО, що забезпечувало реальні гарантії безпеки. Проте цей напрямок не отримав підтримки деяких партнерів у США та Європі. Тож сьогодні двосторонні гарантії безпеки з США, а також підтримка з боку європейських країн та інших партнерів — це механізм, який дозволяє запобігти новій агресії Росії. Для нас це вже компроміс, — пояснив Зеленський.

Зауважимо, що, за словами Володимира Зеленського, Україна та Сполучені Штати наразі проводять консультації щодо гарантій безпеки.

Зокрема, раніше видання Axios з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника США, повідомляло, що американська адміністрація готує для України гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО.

Тож, наголошує Володимир Зеленський, це може означати, що США реагуватимуть у випадку повторної агресії Росії.

Нагадаємо, що у новій версії мирної пропозиції, яку українські та європейські представники передали Вашингтону, зазначено, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року.

Цей документ є оновленою версією плану, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа, на тлі посилення тиску останнього на Зеленського щодо погодження умов мирної угоди.

За даними Financial Times, прихильники інтеграції України до ЄС зазначають, що Єврокомісія наразі намагається не блокувати мирний процес, навіть якщо він передбачає пришвидшене членство.

Водночас Україна ще не завершила жоден із 36 переговорних розділів, а запропонований графік суперечить традиційному підходу “на основі заслуг”.

За інформацією джерел, у разі реалізації плану Брюсселю доведеться переглянути всю модель розширення, включно з правилами доступу до європейських фондів та системою голосування.

