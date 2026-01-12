Этой ночью Россия снова атаковала украинские города дронами, под ударом оказались Киев, а также Одесса и область.

Параллельно в мире обостряются процессы безопасности и политические процессы – от массовых протестов в Иране до дискуссий в ЕС о собственных вооруженных силах и новых заявлений вокруг Гренландии.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Киев

В ночь на 12 января прогремели взрывы в Киеве во время атаки российских беспилотников. Над столицей работали силы противовоздушной обороны.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Соломенском районе в результате попадания вражеского БпЛА произошел пожар в нежилом здании.

По другому адресу в этом же районе, по словам городского главы Киева Виталия Кличко, обломки упали возле

жилого дома, произошло возгорание. Взрывной волной выбило окна.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Атака на Одессу и область

Во время атаки на Одессу и область были повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере пять повреждены.

Обесточены несколько населенных пунктов региона и Пересыпский район Одессы. Продолжаются восстановительные работы.

Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме.

Во время атаки на Одессу пострадали два человека.

Протесты в Иране: сотни погибших

Во время подавления общенациональных протестов в Иране за последние две недели погибли по меньшей мере 538 человек, еще более 10 тыс. человек задержаны.

По данным Associated Press, среди погибших — 490 участников протестов и 48 представителей силовых структур.

Несмотря на жесткие ограничения доступа к интернету, 12 января протестующие снова вышли на улицы Тегерана и Машгада.

В сети появились видео, предположительно, переданные через спутниковые каналы Starlink.

ЕС может создать собственные вооруженные силы

Государствам Европейского Союза стоит задуматься над формированием общих европейских вооруженных сил, которые в будущем могли бы заменить американские войска в Европе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время конференции по безопасности в Швеции.

По его словам, возможным вариантом является создание постоянных сил численностью до 100 тыс. военных.

Также Кубилюс поддержал идею Европейского совета безопасности, который мог бы обеспечить более быстрое принятие решений, в частности по войне в Украине.

США не планируют захватывать Гренландию силой

Бывший конгрессмен-республиканец Дон Риттер заявил, что Соединенные Штаты не будут захватывать Гренландию силой.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос Гренландии как стратегически важный в противостоянии с Россией и Китаем, но делает ставку на политический диалог с Данией.

Риттер также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио на этой неделе проводит встречи с датской стороной, а потенциальное трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией, по его оценке, может даже укрепить НАТО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.