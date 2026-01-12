События ночи: взрывы в Киеве и Одесской области, протесты в Иране и дискуссии об армии ЕС
Этой ночью Россия снова атаковала украинские города дронами, под ударом оказались Киев, а также Одесса и область.
Параллельно в мире обостряются процессы безопасности и политические процессы – от массовых протестов в Иране до дискуссий в ЕС о собственных вооруженных силах и новых заявлений вокруг Гренландии.
Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.
Атака на Киев
В ночь на 12 января прогремели взрывы в Киеве во время атаки российских беспилотников. Над столицей работали силы противовоздушной обороны.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Соломенском районе в результате попадания вражеского БпЛА произошел пожар в нежилом здании.
По другому адресу в этом же районе, по словам городского главы Киева Виталия Кличко, обломки упали возле
жилого дома, произошло возгорание. Взрывной волной выбило окна.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.
Атака на Одессу и область
Во время атаки на Одессу и область были повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере пять повреждены.
Обесточены несколько населенных пунктов региона и Пересыпский район Одессы. Продолжаются восстановительные работы.
Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме.
Во время атаки на Одессу пострадали два человека.
Протесты в Иране: сотни погибших
Во время подавления общенациональных протестов в Иране за последние две недели погибли по меньшей мере 538 человек, еще более 10 тыс. человек задержаны.
По данным Associated Press, среди погибших — 490 участников протестов и 48 представителей силовых структур.
Несмотря на жесткие ограничения доступа к интернету, 12 января протестующие снова вышли на улицы Тегерана и Машгада.
В сети появились видео, предположительно, переданные через спутниковые каналы Starlink.
ЕС может создать собственные вооруженные силы
Государствам Европейского Союза стоит задуматься над формированием общих европейских вооруженных сил, которые в будущем могли бы заменить американские войска в Европе.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время конференции по безопасности в Швеции.
По его словам, возможным вариантом является создание постоянных сил численностью до 100 тыс. военных.
Также Кубилюс поддержал идею Европейского совета безопасности, который мог бы обеспечить более быстрое принятие решений, в частности по войне в Украине.
США не планируют захватывать Гренландию силой
Бывший конгрессмен-республиканец Дон Риттер заявил, что Соединенные Штаты не будут захватывать Гренландию силой.
По его словам, администрация президента Дональда Трампа рассматривает вопрос Гренландии как стратегически важный в противостоянии с Россией и Китаем, но делает ставку на политический диалог с Данией.
Риттер также сообщил, что госсекретарь Марко Рубио на этой неделе проводит встречи с датской стороной, а потенциальное трехстороннее соглашение между США, Данией и Гренландией, по его оценке, может даже укрепить НАТО.
