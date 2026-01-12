Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста дронами, під ударом опинилися Київ, а також Одеса та область.

Паралельно у світі загострюються безпекові та політичні процеси — від масових протестів в Ірані до дискусій у ЄС щодо власних збройних сил і нових заяв навколо Гренландії.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака на Київ

Уночі проти 12 січня пролунали вибухи в Києві під час атаки російських безпілотників. Над столицею працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Солом’янському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА сталася пожежа в нежитловій будівлі.

За іншою адресою в цьому ж районі, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, уламки впали біля

житлового будинку, сталося займання. Вибуховою хвилею вибило вікна.

Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Одесу та область

Під час атаки на Одесу та область було пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше п’ять пошкоджено.

Знеструмлено кілька населених пунктів регіону та Пересипський район Одеси. Тривають відновлювальні роботи.

Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.

Під час атаки на Одесу постраждали двоє людей.

Протести в Ірані: сотні загиблих

Під час придушення загальнонаціональних протестів в Ірані за останні два тижні загинули щонайменше 538 людей, ще понад 10 тис. осіб затримані.

За даними Associated Press, серед загиблих — 490 учасників протестів і 48 представників силових структур.

Попри жорсткі обмеження доступу до інтернету, 12 січня протестувальники знову вийшли на вулиці Тегерана та Машгада.

У мережі з’явилися відео, імовірно, передані через супутникові канали Starlink.

ЄС може створити власні збройні сили

Державам Європейського Союзу варто замислитися над формуванням спільних європейських збройних сил, які в майбутньому могли б замінити американські війська в Європі.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час конференції з безпеки у Швеції.

За його словами, можливим варіантом є створення постійних сил чисельністю до 100 тис. військових.

Також Кубілюс підтримав ідею Європейської ради безпеки, яка могла б забезпечити швидше ухвалення рішень, зокрема щодо війни в Україні.

США не планують захоплювати Гренландію силою

Колишній конгресмен-республіканець Дон Ріттер заявив, що Сполучені Штати не захоплюватимуть Гренландію силою.

За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає питання Гренландії як стратегічно важливе у протистоянні з Росією та Китаєм, але робить ставку на політичний діалог із Данією.

Ріттер також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо цього тижня проводить зустрічі з данською стороною, а потенційна тристороння угода між США, Данією та Гренландією, за його оцінкою, може навіть зміцнити НАТО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.