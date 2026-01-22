Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об успешном освобождении трех украинцев, незаконно удерживаемых на территории Венесуэлы.

Освобождение украинцев из Венесуэлы

– Уволены три гражданина Украины, которые незаконно содержались в Венесуэле. Пока они в безопасности и уже в пути к своим родным, – сообщили в МИД.

Увольнение украинцев стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров.

– Искренне благодарны всем, кто способствовал их увольнению. Защита прав и интересов граждан Украины за границей остается одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины. Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства, – отметил Сибига.

В МИД отмечают, что Украина и дальше будет использовать все дипломатические механизмы для защиты своих граждан в любой точке мира.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели спецоперацию в Венесуэле в ночь на 3 января. Так, американские спецслужбы схватили диктатора страны Николаса Мадуро и его жену и вывезли их в США, чтобы обвинить в наркоторговле и провести суд.

На первом заседании, которое состоялось 5 января, Мадуро отказался признавать себя виновным.

12 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп самостоятельно провозгласил себя так называемым исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

