Украина освободила трех граждан, незаконно удерживаемых в Венесуэле
- Трех граждан Украины, которых удерживали за границей, удалось уволить.
- Операция явилась результатом международного дипломатического взаимодействия.
- Украинцы уже в безопасности и возвращаются в свои семьи.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об успешном освобождении трех украинцев, незаконно удерживаемых на территории Венесуэлы.
Освобождение украинцев из Венесуэлы
– Уволены три гражданина Украины, которые незаконно содержались в Венесуэле. Пока они в безопасности и уже в пути к своим родным, – сообщили в МИД.
Увольнение украинцев стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров.
– Искренне благодарны всем, кто способствовал их увольнению. Защита прав и интересов граждан Украины за границей остается одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины. Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства, – отметил Сибига.
В МИД отмечают, что Украина и дальше будет использовать все дипломатические механизмы для защиты своих граждан в любой точке мира.
Напомним, Соединенные Штаты Америки провели спецоперацию в Венесуэле в ночь на 3 января. Так, американские спецслужбы схватили диктатора страны Николаса Мадуро и его жену и вывезли их в США, чтобы обвинить в наркоторговле и провести суд.
На первом заседании, которое состоялось 5 января, Мадуро отказался признавать себя виновным.
12 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп самостоятельно провозгласил себя так называемым исполняющим обязанности президента Венесуэлы.