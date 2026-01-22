Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про успішне звільнення трьох українців, яких незаконно утримували на території Венесуели.

Звільнення українців з Венесуели

– Звільнено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі. Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних, – повідомили в МЗС.

Звільнення українців стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів.

– Щиро вдячні всім, хто сприяв їхньому звільненню. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном залишається одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави, – зазначив Сибіга.

У МЗС наголошують, що Україна й надалі використовуватиме всі дипломатичні механізми для захисту своїх громадян у будь-якій точці світу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели спецоперацію у Венесуелі у ніч проти 3 січня. Американські спецслужби схопили диктатора країни Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх до США, щоб звинуватити в наркоторгівлі та провести суд.

На першому засіданні, яке відбулось 5 січня, Мадуро відмовився визнавати себе винним.

12 січня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп самостійно проголосив себе так званим виконувачем обов’язків президента Венесуели.

