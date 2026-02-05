Ночью РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер и более чем 180 дронами. Взрывы прогремели в Сумах, Киеве, Харькове. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Ночная атака на Киев

В Соломенском районе в результате падения обломков вражеских дронов были разбиты окна в жилых домах, повреждены фасады и припаркованные автомобили. Также повреждены фасады и выбиты окна в детском саду и жилом доме. Одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте.

В Шевченковском районе обломки дрона упали на крышу офисного здания, загорелась кровля.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков возле кафе. Без повреждений.

В Оболонском районе в результате падения обломков БПЛА на стоянку загорелись автомобили.

Удар по Сумам

Ночью российский ударный дрон типа Герань-2 попал во двор многоквартирного дома в Заречном районе города Сумы.

В результате атаки выбило более 50 окон в многоэтажке, также взрывом повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на железнодорожную инфраструктуру Сумщины

Ночью армия РФ атаковала беспилотниками железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В Шосткинском районе под обстрел попала дежурная по станции, которая шла на работу. Женщине оказали медицинскую помощь.

Здесь же удар пришелся и по вагону, который использовали для обогрева жителей. К счастью, люди находились в укрытии. Взрывом повреждены здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, железнодорожникам удалось восстановить движение поездов.

Под прицельным обстрелом оказалась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе, сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий.

Также вражеские дроны нанесли удар по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения, пути.

Взрывы в Харькове

Ночью вражеские дроны атаковали Харьков. Зафиксирован прилет в Слободском районе города, последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Второй день переговоров в Абу-Даби

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что сегодня начался второй день переговоров в ОАЭ.

— Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций, — рассказал Умеров.

Дональд Туск прибыл в Киев

Сегодня, 5 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев с визитом. Его пригласил президент Владимир Зеленский. Дональда Туска на железнодорожном вокзале Киева встречает украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сыбигой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

