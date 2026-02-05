События ночи 5 февраля: атака на Киев, Харьков и Сумскую область, визит Туска в Украину
Ночью РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер и более чем 180 дронами. Взрывы прогремели в Сумах, Киеве, Харькове. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Ночная атака на Киев
- Удар по Сумам
- Атака на железнодорожную инфраструктуру Сумщины
- Взрывы в Харькове
- Второй день переговоров в Абу-Даби
- Дональд Туск прибыл в Киев
Ночная атака на Киев
В Соломенском районе в результате падения обломков вражеских дронов были разбиты окна в жилых домах, повреждены фасады и припаркованные автомобили. Также повреждены фасады и выбиты окна в детском саду и жилом доме. Одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте.
В Шевченковском районе обломки дрона упали на крышу офисного здания, загорелась кровля.
В Дарницком районе зафиксировано падение обломков возле кафе. Без повреждений.
В Оболонском районе в результате падения обломков БПЛА на стоянку загорелись автомобили.
Удар по Сумам
Ночью российский ударный дрон типа Герань-2 попал во двор многоквартирного дома в Заречном районе города Сумы.
В результате атаки выбило более 50 окон в многоэтажке, также взрывом повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Атака на железнодорожную инфраструктуру Сумщины
Ночью армия РФ атаковала беспилотниками железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В Шосткинском районе под обстрел попала дежурная по станции, которая шла на работу. Женщине оказали медицинскую помощь.
Здесь же удар пришелся и по вагону, который использовали для обогрева жителей. К счастью, люди находились в укрытии. Взрывом повреждены здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, железнодорожникам удалось восстановить движение поездов.
Под прицельным обстрелом оказалась и энергетическая инфраструктура железной дороги в этом районе, сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий.
Также вражеские дроны нанесли удар по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения, пути.
Взрывы в Харькове
Ночью вражеские дроны атаковали Харьков. Зафиксирован прилет в Слободском районе города, последствия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Второй день переговоров в Абу-Даби
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что сегодня начался второй день переговоров в ОАЭ.
— Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций, — рассказал Умеров.
Дональд Туск прибыл в Киев
Сегодня, 5 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев с визитом. Его пригласил президент Владимир Зеленский. Дональда Туска на железнодорожном вокзале Киева встречает украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сыбигой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.