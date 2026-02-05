Вночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер та понад 180 дронами. Вибухи пролунали у Сумах, Києві, Харкові. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічна атака на Київ

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків ворожих дронів побило вікна в житлових будинках, пошкоджені фасади та припарковані автівки. Також є пошкоджені фасади та вибиті вікна в дитячому садочку та житловому будинку. Одну жінку медики госпіталізували, ще одній надали допомогу на місці.

Зараз дивляться

У Шевченківському районі уламки дрона впали на дах офісної будівлі, загорілася покрівля.

У Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків біля кафе. Без пошкоджень.

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на стоянку загорілися автомобілі.

Удар по Сумах

Вночі російський ударний дрон типу Герань-2 влучив у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста Суми.

Унаслідок атаки вибило понад 50 вікон у багатоповерхівці, також вибухом пошкодило автомобілі. Інформація про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Атака на залізничну інфраструктуру Сумщини

Вночі армія РФ атакувала безпілотниками залізничну інфраструктуру Сумської області. У Шосткинському районі під обстріл потрапила чергова по станції, яка йшла на роботу. Жінці надали медичну допомогу.

Також відбувся удар по вагону, який використовували для обігріву мешканців. На щастя, люди перебували в укритті. Вибухом пошкоджено будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, залізничникам вдалося відновити рух поїздів.

Під прицільним обстрілом була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі, повідомив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Також ворожі дрони вдарили по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії.

Вибухи у Харкові

Вночі ворожі дрони атакували Харків. Зафіксовано приліт у Слобідському району міста, наслідки уточнюються. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Другий день переговорів в Абу-Дабі

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що сьогодні розпочався другий день переговорів в ОАЕ.

— Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій, — розповів Умєров.

Дональд Туск приїхав до Києва

Сьогодні, 5 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва з візитом. Його запросив президент Володимир Зеленський. Дональда Туска на залізничному вокзалі Києва зустріла українська делегація на чолі із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.