Москву необхідно позбавити можливості тиснути на Україну холодом, а ключовою умовою для цього є посилення протиповітряної оборони, зокрема ракетами до систем Patriot, NASAMS та інших ЗРК.

Про це заявив Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський про атаку РФ по Україні 7 лютого

За словами президента, усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів.

У межах цієї атаки Росія застосувала понад 400 ударних безпілотників і близько 40 ракет різних типів.

Основною ціллю ворога стала енергомережа, об’єкти генерації та розподільчі підстанції.

Пошкодження зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях.

Зокрема у Рівному пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У Ладижині на Вінниччині дрони вдарили по адміністративному корпусу аграрного коледжу.

Також удари зафіксовані на Київщині та Харківщині. У низці регіонів продовжують працювати сили протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що Росія щодня має можливість обрати справжню дипломатію, однак натомість продовжує завдавати нових ударів по цивільній інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що Москву потрібно позбавити можливості використовувати холод як інструмент тиску на Україну.

— Для цього потрібні ракети до Петріотів, NASAMS та інших систем. Кожна партія допомоги допомагає нам пройти цю зиму, — наголосив Зеленський.

Він подякував партнерам України, які це розуміють і реально допомагають посилювати протиповітряну оборону.

Нагадаємо, що у ніч на 7 лютого Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників.

Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом зафіксовано 447 засобів повітряного нападу, з яких 406 цілей було збито або подавлено силами ППО.

Основними напрямками удару стали західні та центральні області України.

